Sporting Cristal no pudo sostener su invicto de local en esta Copa Libertadores 2026, luego de caer por 2-0 a manos de Palmeiras por la cuarta jornada de la fase de grupos. Si bien los rimenses no hicieron un mal partido ante uno de los candidatos de llegar hasta las últimas instancias, sin embargo, fallaron cuando menos debían y en zonas críticas, facilitando los goles de Juan Manuel López (32′) y Ramón Sosa (50′). Sin el liderato del Grupo F, los rimenses no tienen margen de error para las siguientes dos jornadas, donde visitarán a Junior y luego a Cerro Porteño.

Miguel Araujo, titular en la zaga junto a Rafael Lutiger, analizó lo sucedido anoche en el Estadio Alejandro Villanueva, haciendo hincapié en los errores que cometieron en los tantos del ‘Verdao’. “Comenzamos muy bien los primeros 15 minutos, pero con el gol se nos complica. Creo que lo perdemos en las segundas pelotas y en esos detalles que en estos partidos te cuestan caro”, afirmó en zona mixta.

Para Araujo, no solo deben analizar lo que hicieron contra un rival de la envergadura de Palmeiras, sino también el rendimiento que vienen encadenando en la Liga 1, con resultados que los han colocado lejos de la pelea por el Torneo Apertura: actualmente están en el puesto 13 con 15 puntos, a 17 de Alianza Lima, líder del campeonato con 32 unidades.

Sporting Cristal perdió el liderato del Grupo F tras su derrota ante Palmeiras. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

“Tenemos un grupo muy fuerte y la mentalidad está al 100%, pero debemos corregir muchas cosas. No solo en este partido, también en la Liga 1 nos está costando, así que todos debemos ser autocríticos”, añadió, poniendo las cosas claras sobre la mesa respecto a la autocrítica que deben hacer en la interna del club.

En esa misma línea, Araujo aseguró que no siempre se están repitiendo los mismos equipos en ambos torneos, por lo que los más chicos deberían de aprovechar más las oportunidades que les dan al jugar en la Liga 1, ser autocríticos y tomar más confianza. “A los chicos que les toca jugar deben aprovecharlo al máximo. A veces es un tema de confianza, pero la autocrítica debe estar siempre”, acotó.

Finalmente, el zaguero reconoció la evidente superioridad de Palmeiras, no solo por la jerarquía que tiene en su plantel, sino también por la experiencia al disputar este tipo de competiciones. “Palmeiras sabe jugar estos encuentros, incluso cuando se tiró atrás manejó bien los tiempos. Nosotros debemos aprender a no solo atacar, sino también controlar el ritmo. Ahora toca pensar en lo que viene y mejorar”, finalizó.

Miguel Araujo tiene contrato con Sporting Cristal hasta finales del 2026. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de su última derrota por 2-0 ante Palmeiras por la Copa Libertadores, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Alianza Lima, en el compromiso correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 9 de mayo desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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