Copa Sudamericana EN VIVO | La próxima semana continúan los partidos por cuartos de final de la Copa Sudamericana 2018. La Conmebol dio a conocer las fechas y horas para ver fútbol en vivo entre Santa Fe vs. Deportivo Cali, Fluminense vs. Nacional, Bahía vs. Atlético Paranaense y Junior vs. Defensa y Justicia, tanto ida y vuelta por el pase a las semifinales. Los canales de transmisión varían según el país, pero en Latinoamérica será la cadena FOX Sports. Cabe mencionar que, este certamen es la decimoséptima edición del torneo y el campeón disputará la Recopa Sudamericana 2019 contra el campeón de la Copa Libertadores 2018 y la Copa Suruga Bank 2019 con el vencedor de la Copa J. League 2018. Además, conseguirá un cupo para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2019.

¿ Cómo ver fútbol en vivo en diferentes aplicaciones móviles? A continuación, conocerás las plataformas para disfrutar de los partidos por cuartos de final de la Copa Sudamericana 2018 y no perderte el resumen, goles, videos, estadísticas y llaves de eliminatorias de los ocho clubes que compiten por el trofeo a fin de año.

Es bueno saber el formato el formato de la competición de la Copa Sudamericana que se divide en cuatro partes: primera fase, segunda fase, fase eliminatoria y final.

El último campeón de la Copa Sudamericana fue el equipo argentino Independiente de Avellaneda en 2017. (Foto: Getty) El último campeón de la Copa Sudamericana fue el equipo argentino Independiente de Avellaneda en 2017. (Foto: Getty) Getty Images

Primera fase

Aquí participarán todos los clasificados de las asociaciones de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, siendo un total de 44 equipos. Estos equipos son emparejados en 22 llaves, donde se juegan los partidos de ida y vuelta. Cabe señalar que, las asociaciones de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Urugya (zona sur) se enfrentan con las asociaciones de Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela (zona norte). En la primera fase de la Copa Sudamericana 2018 no se pueden enfrentar dos clubes de la misma asociación. Los 22 ganadores pasarán a la siguiente fase.

Segunda fase

Los 22 equipos ganadores serán sorteados en esta ronda junto a los 8 terceros de la fase de grupos y los 2 mejores perdedores de la fase 2 de la Copa Conmebol Libertadores. Estos 32 equipos se emparejarán en 16 llaves, donde se juegan en ida y vuelta. Los ganadores clasificarán a los octavos de final.

Fase eliminatoria y final

Los 16 equipos clasificados se emparejarán en 8 llaves, donde se jugarán en ida y vuelta. De esta manera, los ganadores seguirán avanzando hasta llegar a la final que también será en doble partido. En caso haya igualdad de puntos al término de las dos finales, se consagrará campeón al equipo que tenga mejor saldo de goles. De mantenerse iguales, tendrán que ir al alargue de 30 minutos; finalmente, se disputaría la definición por penales, conforme las reglas estipuladas por la FIFA.

FECHA, HORA Y DÓNDE VER LA COPA SUDAMERICANA

La Copa Sudamericana se creó en 2002. Cabe mencionar que el siguiente año Cienciano del Cusco se consagró venciendo a River Plate en la final. (Foto: Getty) La Copa Sudamericana se creó en 2002. Cabe mencionar que el siguiente año Cienciano del Cusco se consagró venciendo a River Plate en la final. (Foto: Getty) Getty Images

¿DÓNDE VER SANTA FE VS. DEPORTIVO CALI EN VIVO?

Santa Fe vs Deportivo Cali

Ida: 23 de octubre. Hora: 7:45 p.m. FOX Sports





Ida: 23 de octubre. Hora: 7:45 p.m. FOX Sports Deportivo Cali vs. Santa Fe

Vuelta: 30 de octubre. Hora: 7:45 p.m. FOX Sports

Últimos partidos de Santa Fe

Santa Fe perdió ante Once Caldas en la Serie A de Colombia. (Foto: Getty) Santa Fe perdió ante Once Caldas en la Serie A de Colombia. (Foto: Getty) Getty Images

29/09/18: Santa Fe 0-2 Deportivo Cali – Primera A

02/10/18: Millonarios 0-0 Santa Fe – Copa Sudamericana

06/10/18: Rionegro 0-3 Santa Fe – Primera A

13/10/18: Santa Fe 2-2 Junior – Primera A

17/10/18: Once Caldas 1-0 Santa Fe – Primera A

Últimos partidos de Deportivo Cali

Deportivo Cali empató sin goles ante Atlético Nacional por la Serie A del torneo colombiano. (Foto: Getty) Deportivo Cali empató sin goles ante Atlético Nacional por la Serie A del torneo colombiano. (Foto: Getty) Getty Images

19/09/18: Deportivo Cali 1-0 LDU Quito – Copa Sudamericana

23/09/18: Deportivo Cali 0-1 Deportes Tolima – Primera A

29/09/18: Santa Fe 0-2 Deportivo Cali – Primera A

06/10/18: Deportivo Cali 0-2 Patriotas Boyacá – Primera A

140/18: Atlético Nacional 0-0 Deportivo Cali – Primera A

¿DÓNDE VER FLUMINENSE VS NACIONAL EN VIVO?

Fluminense vs. Nacional (URU)

Ida: 24 de octubre. Hora: 5:30 p.m. FOX Sports





Ida: 24 de octubre. Hora: 5:30 p.m. FOX Sports Nacional (URU) vs. Fluminense

Vuelta: 31 de octubre. Hora: 5:30 p.m. FOX Sports

Últimos partidos de Fluminense

Fluminense perdió ante Flamengo por 3-0 en la Serie A de Brasil. (Foto: Getty) Fluminense perdió ante Flamengo por 3-0 en la Serie A de Brasil. (Foto: Getty) Getty Images

24/09/18: Chapecoense 1-2 Fluminense – Serie A

29/09/18: Fluminense 0-1 Gremio – Serie A

04/10/18: Fluminense 2-0 Deportivo Cuenca – Copa Sudamericana

08/10/18: Fluminense 4-0 Paraná – Serie A

13/10/18: Flamengo 3-0 Fluminense – Serie A

Últimos partidos de Nacional

Boston River venció a Nacional de Montevideo en la última fecha de la Primera División de Uruguay. (Foto: Getty) Boston River venció a Nacional de Montevideo en la última fecha de la Primera División de Uruguay. (Foto: Getty) Getty Images

09/09/18: River Plate 0-0 Nacional – Primera División

15/09/18: Nacional 1-3 Wanderers – Primera División

25/09/18: Nacional 2-0 San Lorenzo – Copa Sudamericana

03/10/18: Liverpool 1-2 Nacional – Primera División

14/10/18: Boston River 1-0 Nacional – Primera División

¿DÓNDE VER BAHÍA VS ATLÉTICO PARANAENSE EN VIVO?

Bahía vs. Atlético Paranaense

Ida: 24 de octubre. Hora: 7:45 p.m. FOX Sports





Ida: 24 de octubre. Hora: 7:45 p.m. FOX Sports Atlético Paranaense vs. Bahía

Vuelta: 31 de octubre. Hora: 7:45 p.m. FOX Sports

Últimos partidos de Bahía

24/09/18: Vasco da Gama 2-1 Bahía – Serie A

29/09/18: Bahía 0-0 Flamengo – Serie A

03/10/18: Botafogo 2-1 Bahía – Copa Sudamericana

06/10/18: Gremio 2-2 Bahía – Serie A

13/10/18: Bahía 2-0 Paraná – Serie A

Últimos partidos de Atlético Paranaense

23/09/18: Atlético Paranaense 3-0 Paraná – Serie A

30/09/18: Santos 1-0 Atlético Paranaense – Serie A

03/10/18: Atlético Paranaense 2-1 Caracas – Copa Sudamericana

06/10/18: Atlético Paranaense 4-0 América Mineiro – Serie A

14/10/18: Atlético Paranaense 4-0 Sport Recife – Serie A

¿DÓNDE VER JUNIOR VS DEFENSA Y JUSTICIA EN VIVO?

Junior vs. Defensa y Justicia

Ida: 25 de octubre. Hora: 7:45 p.m. FOX Sports





Ida: 25 de octubre. Hora: 7:45 p.m. FOX Sports Defensa y Justicia vs. Junior

Vuelta: 1 de noviembre. Hora: 7: 45 p.m. FOX Sports

Últimos partidos de Junior

Junior venció 4-0 a Patriotas Boyacá por la Serie A. (Foto: Getty) Junior venció 4-0 a Patriotas Boyacá por la Serie A. (Foto: Getty) Getty Images

29/09/18: Leones 2-2 Junior – Primera A

04/10/18: Colón 1-1 Junior – Copa Sudamericana

09/10/18: Junior 4-3 Deportes Tolima – Primera A

13/10/18: Santa Fe 2-2 Junior – Primera A

17/10/18: Junior 4-0 Patriotas Boyacá – Primera A

Últimos partidos de Defensa y Justicia

Defensa y Justicia venció a Godoy Cruz en la última fecha de la Superliga Argentina. (Foto: Getty) Defensa y Justicia venció a Godoy Cruz en la última fecha de la Superliga Argentina. (Foto: Getty) Getty Images

24/08/18: Independiente 0-1 Defensa y Justicia – Primera División

01/09/18: Defensa y Justicia 1-1 Belgrano – Primera División

17/09/18: Rosario Central 0-1 Defensa y Justicia – Primera División

27/09/18: Banfield 0-2 Defensa y Justicia – Copa Sudamericana

01/10/18: Godoy Cruz 0-1 Defensa y Justicia – Primera División

PARTICIPANTES DE LA COPA SUDAMERICANA 2018

ARGENTINA

BOLIVIA

BRASIL

CHILE

COLOMBIA

ECUADOR

PARAGUAY

PERÚ

URUGUAY