¡Por los 3 puntos! César Vallejo vs. Medellín se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este martes 7 de mayo por la fecha 4 de la Copa Sudamericana 2024. Este emocionante encuentro, que se llevará a cabo en el Estadio Mansiche de Trujillo, será crucial para el equipo local, los ‘Poetas’, quienes buscarán sumar sus primeros puntos y poner fin a la mala racha en el Grupo A. Por su parte, el equipo visitante, el ‘Matador’, buscará seguir sumando para llegar a la cima de la tabla de posiciones. El partido comenzará a las 7:00 de la noche (hora de Perú y Colombia) y será transmitido GRATIS y ONLINE por ESPN y Star Plus para toda América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

César Vallejo vs. Medellín por la fecha 4 de la Copa Sudamericana 2024. (Vídeo: @DIM_Oficial).





César Vallejo vs. Medellín: posibles alineaciones

César Vallejo: Carlos Grados; Juan Quiñones, Alex Deneumostier, Geisson Perea, Johan Madrid; Frank Ysique, Édgar Benítez; Yorleys Mena, Jairo Vélez, Pierre da Silva; Alejandro Ramírez.

Carlos Grados; Juan Quiñones, Alex Deneumostier, Geisson Perea, Johan Madrid; Frank Ysique, Édgar Benítez; Yorleys Mena, Jairo Vélez, Pierre da Silva; Alejandro Ramírez. Medellín: Y. Gómez; L. Chaverra, J. Ortiz, M. Palacios, J. Fory; J. Alvarado, P. Lima; A. Plata, D. Moreno, J. Vázquez; Brayan León.