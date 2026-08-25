La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) oficializó una modificación clave en el sistema de competición de la Copa Sudamericana de cara a la temporada 2027. La entidad rectora del fútbol sudamericano decidió ajustar la estructura de la primera etapa del certamen, que involucra a cuatro equipos peruanos, con el objetivo de devolver la igualdad deportiva a las llaves preliminares, atendiendo a diversos reclamos expresados por clubes y federaciones durante las últimas ediciones.

El cambio principal se centrará en la eliminación definitiva del partido único en la ronda preliminar de la competencia. A partir del año 2027, los enfrentamientos de la primera fase volverán al formato tradicional de eliminatorias de ida y vuelta, garantizando que todos los equipos involucrados en esta instancia tengan la oportunidad de disputar al menos un encuentro de local ante su público.

Esta modificación impactará de manera directa a los clubes pertenecientes a ocho de las diez asociaciones miembros de la CONMEBOL. Los representantes de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela continuarán cruzándose entre sí en la primera ronda, pero ahora definiendo el boleto a la fase de grupos en una serie de 180 minutos repartida en dos escenarios distintos.

Con este retorno a dicho sistema, el organismo busca corregir el factor de ventaja que generaba el sorteo del partido único. Hasta ahora, el equipo beneficiado por la localía en el duelo preliminar contaba con una ventaja competitiva y económica, situación que generaba ciertas críticas por parte de aquellos clubes obligados a jugarse la clasificación como visitantes a 90 minutos.

Cienciano está compitiendo en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Su próximo rival es Montevideo City Torque (Foto: AFP)

El calendario para esta etapa también ha sido fijado formalmente en la programación oficial de la CONMEBOL. Los encuentros de ida de esta renovada primera fase están programados para disputarse entre el 2 y el 4 de marzo de 2027, mientras que los duelos de vuelta que determinarán a los clasificados tendrán lugar la semana siguiente, del 9 al 11 de marzo.

Cabe señalar que los clubes de Argentina y Brasil no se verán afectadas por este ajuste reglamentario en la etapa inicial. Al igual que en las ediciones recientes, los seis clubes clasificados por cada uno de estos países mantendrán su derecho de ingreso directo a la fase de grupos, eludiendo la necesidad de disputar la ronda eliminatoria previa.

A partir de la fase de grupos, la Copa Sudamericana 2027 no experimentará modificaciones. Los ocho líderes de grupo avanzarán directamente a los octavos de final, en tanto que los segundos clasificados disputarán los play-offs ante los clubes provenientes desde la tercera posición de la fase de grupos de la Copa Libertadores para completar el cuadro final.

Finalmente, la CONMEBOL ratificó la final a partido único en sede neutral. La gran definición de la Copa Sudamericana 2027 quedó agendada para el sábado 20 de noviembre de 2027, fecha en la que se conocerá al nuevo campeón. Siete días después, el 27 de noviembre, se jugará la final de la Copa Libertadores. Por otro lado, el partido de ida de la Recopa Sudamericana se jugará el 17 de febrero y la vuelta el 24 del mismo mes, también del próximo año.

Lanús es el actual campeón de la Copa Sudamericana. (Foto: Getty Images)

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