El futuro de Felipe Chávez vuelve a tomar un giro inesperado en Europa. La directiva del Bayern Múnich acordó ceder a préstamo al joven futbolista de 19 años al FC Magdeburgo, en una operación para darle el espacio y la continuidad necesaria para su crecimiento profesional. De esta manera, el volante peruano continuará su camino en la 2. Bundesliga, donde buscará afianzarse semana a semana como titular y ser protagonista en busca del ascenso.

Esta cesión llega inmediatamente después de un periodo de pretemporada sumamente destacado por parte del jugador bajo las órdenes del primer equipo bávaro. Durante los duelos de preparación de mitad de año, Chávez dejó grandes sensaciones ante el comando técnico de Vincent Kompany, registrando cuatro goles y dos asistencias en cuatro encuentros disputados. Entre sus actuaciones destacaron un doblete en la goleada 15-0 sobre el Rottach-Egern y un sensacional gol de tiro libre frente al Heidenheim.

A pesar del notable rendimiento que mostró durante la gira de amistosos, la enorme competencia en el Bayern dificultaba que tuviera la cantidad de minutos deseada. Ante ese panorama, el club muniqués optó por enviarlo a un proyecto donde tuviera un papel más protagónico. La escuadra azul del Magdeburgo emergió como la mejor opción dentro de un abanico de pretendientes en la Segunda División alemana, así como la opción del Estrela Amadora de Portugal.

Para la afición peruana, el FC Magdeburgo es un equipo de tradición en el fútbol alemán. Fundado en 1965, su época dorada transcurrió durante los años de la antigua Alemania. Su logro más ilustre a nivel internacional ocurrió en 1974, cuando levantó la Recopa de Europa al vencer al poderoso Milan en la final, convirtiéndose en el único club de la Alemania Oriental en conseguir un título de UEFA.

Felipe Chavez deja de momento Bayern Múnich. (Foto: Getty Images)

Respecto a su actualidad, el Magdeburgo nunca ha jugado en la Bundesliga. Tras la integración de los sistemas de ligas en la década de 1990, el nuevo club de Felipe Chávez nunca pudo dar el salto definitivo hacia la máxima división alemana. Conseguir ese histórico boleto a la Bundesliga sigue figurando como el gran reto pendiente de su historia reciente.

Analizando su presente en el ascenso, la campaña anterior de la 2. Bundesliga tuvo muchos altibajos. A lo largo del torneo, el Magdeburgo protagonizó una lucha dentro de la zona media y baja de la clasificación. Finalmente, lograron mantener la categoría de forma matemática antes del cierre del certamen, garantizando un año más su presencia en la liga a dos puntos del descenso.

Para el curso que recién arranca en el fútbol germano, la directiva y el cuerpo técnico del FC Magdeburgo armaron un plantel para pelear más arriba. La meta trazada para este año pasa por ubicarse en la mitad de de la tabla de posiciones y soñar con pelear los puestos de ascenso. En ese objetivo, la llegada de ‘Pippo’ Chávez calza perfecto para ganarse un lugar en el equipo titular y ser protagonista.

Desde nuestro lado, la llegada de Felipe Chávez a la 2. Bundesliga representa una buena noticia para la Selección Peruana. Con 19 años y tras haber debutado ya con la Bicolor absoluta, se espera que el volante pueda ser una de las figuras del ascenso en Alemania y llegue con ritmo y más experiencia a futuras convocatorias de Mano Menezes, quien sigue de cerca su crecimiento en Europa.

Felipe Chávez espera ser convocado por Mano Menezes en la próxima convocatoria de la Selección Peruana (Foto: @LaBicolor)

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