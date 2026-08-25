Domingo Dianderas continúa armando su plantel para afrontar la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026. El conjunto de Chincha, que tiene como presidente al comediante y empresario Jorge Luna, anunció la contratación de Tadashi Aoki, mediocampista con pasado en el fútbol profesional peruano.

El futbolista de 26 años se convirtió en el primer refuerzo del campeón departamental de Ica para esta nueva instancia del torneo. Aoki llega con la misión de aportar su experiencia a un equipo que busca seguir avanzando en la Copa Perú y pelear por el ansiado ascenso al fútbol profesional.

A través de sus redes sociales, Domingo Dianderas confirmó oficialmente la incorporación del volante y le dio la bienvenida a su nuevo jugador. “¡Bienvenido al campeón de Ica! Tadashi Aoki se suma a Domingo Dianderas para afrontar la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026”, publicó la institución.

Tadashi Aoki es nuevo jugador de Domingo Dianderas. (Foto: Domingo Dianderas)

Aoki tiene como uno de sus principales antecedentes su paso por Sporting Cristal. El mediocampista se formó en las divisiones menores del conjunto celeste y completó su desarrollo entre 2019 y 2021, antes de continuar su carrera en diferentes clubes del fútbol peruano.

Tadashi Aoki. (Foto: Sporting Cristal)

Además del cuadro rimense, el volante defendió las camisetas de Unión Huaral, Ayacucho FC, Alianza Universidad, Cusco FC y Unión Comercio, entre otras instituciones. Su recorrido le permitió acumular experiencia tanto en Liga 1 como en Liga 2.

Tadashi Aoki. fue campeón de la Liga 2 2024 con Alianza Universidad. (Foto: LFP)

En 2024, tras la consagración de Alianza Universidad como campeón de la Liga 2, Tadashi Aoki fue elegido como el mejor jugador de la temporada. El volante también integró el once ideal del torneo.

Tadashi Aoki fue elegido el mejor jugador de la Liga 2 2024. (Foto: LFP)

Uno de los momentos importantes de su carrera llegó con Alianza Universidad, club con el que tuvo un periodo prolongado y donde consiguió continuidad en el fútbol de ascenso. Ahora, Aoki afrontará un nuevo desafío en la Copa Perú, esta vez defendiendo los colores de Domingo Dianderas.

El conjunto chinchano viene de conquistar la Liga Departamental de Ica y aseguró su presencia en la Etapa Nacional de la Copa Perú. Con este refuerzo, la institución empieza a darle forma a un plantel que buscará competir ante los mejores representantes regionales del país.

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