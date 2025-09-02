Se vienen días decisivos en Conmebol y cada vez estamos más cerca de conocer el fallo sobre el partido de Independiente vs. Universidad de Chile, por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El duelo fue cancelado por graves problemas en las tribunas y hechos de violencia. Este martes 2 de setiembre, desde la sede principal de la entidad, se realizó la Audiencia respectiva con los dos clubes involucrado. De esta manera, presentaron sus descargos correspondientes, con Alianza Lima a la espera.

De acuerdo a información de Marcelo Bee Sellares -especialista en derecho deportivo-, ambos clubes dejaron clara su postura sobre lo que debería ser el desenlace de este hecho, argumentando también la razón por la que deberían de ser incluidos en los cuartos de final de la competencia.

Sobre el caso de Universidad de Chile, reveló que la escuadra sureña “denunció omisiones en el informe arbitral. Además, los encargados reclamaron que se convalide el resultado al momento de la suspensión y que no haya reprogramación de la contienda”.

Por el lado de Independiente, Néstor Grindetti -presidente del club- reveló algunos puntos de vista que se trataron en la sala. Cabe resaltar que fueron cerca de 15 minutos para exponer sus argumentos, tras la recolección de pruebas en defensa de cada postura.

“No se habló de reanudar el partido contra U. de Chile. Lo que hemos planteado es que Independiente tiene que pasar de ronda. No nos dieron fecha para el fallo, pero hay un acuerdo de confidencialidad. Fue todo en un ámbito de cordialidad”, aseguró.

Por lo pronto, se estima que en los próximos días se haga oficial la decisión desde la entidad. Para Conmebol, el panorama aún no está claro, pero el tiempo sigue acortándose para la fecha estimada del desarrollo de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

¿Cuál es la postura de Alianza Lima?

Alianza Lima se encuentra a la espera de conocer a su próximo rival en la competencia, luego de eliminar a Universidad Católica de Ecuador y cumplir una excelente campaña a nivel internacional. Eso sí, desde la institución blanquiazul no son esquivos a la idea de una doble sanción y clasificar directo a las semifinales.

El futbolista Josué Estrada manifestó su punto de vista: “Yo quisiera que nos vayamos a la semifinal de todas maneras. No por no querer jugar, simplemente porque creo que si dan el fallo hacia la U de Chile estarían favoreciendo a Independiente o al revés”.

Además, agregó: “De todas maneras, si dan el fallo hacia uno estarían favoreciendo al otro, entonces no sé qué piensan hacer. Yo creo que para todos nosotros lo mejor es pasar de frente a la semifinal”.

