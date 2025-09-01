El último clásico del fútbol peruano no solo dejó goles, emociones y polémicas dentro de la cancha, sino también situaciones que han trascendido después del pitazo final. En Universitario de Deportes, el nombre de Rodrigo Ureña se convirtió en tema de conversación luego de que se conociera un informe arbitral en el que aparece mencionado. El volante chileno, que no estaba convocado para el encuentro ante Alianza Lima, habría tenido un cruce con la terna arbitral en los minutos finales del partido, lo que ha despertado preguntas sobre una posible sanción en su contra. El caso está en manos de las autoridades deportivas y promete seguir dando que hablar en los próximos días.

Según versiones que circularon tras el choque disputado en el Monumental, Ureña se encontraba en una zona restringida para los futbolistas no convocados. Allí habría protagonizado un altercado verbal que terminó siendo registrado en el informe arbitral, documento clave para que la Comisión de Justicia de la FPF evalúe la situación.

En el reporte publicado por el periodista deportivo Gerson Cuba se detalla lo ocurrido con el mediocampista crema. “El señor Rodrigo Ureña jugador del Club Universitario, no estaba en lista de jugadores; pero estuvo en las inmediaciones del terreno de juego. En el minuto 90+5 insultó al primer asistente desde el túnel de los camerinos diciendo: ‘eres un cagón, hijo de puta’; para luego entrar al camerino”, señala el escrito.

Además, en otra parte del informe se añade un episodio que también involucra al jugador chileno. “Informar la actitud del jugador de Universitario, Sr. Rodrigo Ureña al ingresar al campo de juego para ir al vestuario faltando minutos para que finalice el partido (...). De ahí empieza a proferir insultos al juez de línea Michael Orue”, se lee en el documento.

La mención directa en un informe arbitral es un tema delicado, ya que este tipo de reportes suelen ser tomados como prueba oficial para sancionar a los jugadores o miembros de un club. Por ello, Universitario podría enfrentarse a una situación incómoda si la Comisión de Justicia decide abrir un proceso disciplinario contra el mediocampista.

Rodrigo Ureña. (Foto: Universitario)

Cabe recordar que Ureña no fue parte de la lista de convocados por el técnico Jorge Fossati para este compromiso. Sin embargo, su sola presencia en los alrededores de la cancha y los supuestos insultos han puesto al jugador en el centro de una polémica que podría costarle caro.

El caso de Rodrigo Ureña no fue el único registrado en los informes arbitrales del clásico. También se reportó lo sucedido con Renzo Garcés, quien terminó expulsado en los minutos finales, generando otro expediente pendiente de evaluación. Ambos temas, sin duda, mantienen la atención de la hinchada y de los dirigentes, que esperan la decisión oficial.

Por ahora, la ‘U’ sigue enfocada en el Torneo Clausura, pero la incertidumbre respecto a lo que pase con su mediocampista chileno. El desenlace dependerá de lo que resuelvan los órganos disciplinarios en los próximos días.

