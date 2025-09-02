La Selección Peruana afronta un partido decisivo frente a Uruguay este jueves 4 de septiembre por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El encuentro se disputará en Montevideo, una plaza siempre complicada para la ‘Bicolor’, pero donde ya ha sabido incomodar a la ‘Celeste’ en anteriores procesos. Bajo la dirección de Óscar Ibáñez, la tarea será encontrar el once más competitivo posible, priorizando a los jugadores que llegan en mejor nivel. Y es que, más allá de la historia o de la jerarquía, la actualidad se convierte en el factor clave para decidir quiénes deben saltar al campo desde el pitazo inicial. Con varias ausencias importantes, el desafío pasa por armar un equipo equilibrado y con variantes que puedan sostener los 90 minutos.

El arco tiene dueño indiscutido: Pedro Gallese. El portero de Orlando City acumula más de 16 partidos como titular en la temporada y, aunque no siempre logra mantener su portería en cero, su seguridad y experiencia lo mantienen como la primera opción de Ibáñez. En Montevideo, su liderazgo bajo los tres palos será vital para sostener a una defensa que tendrá mucho trabajo.

En la línea defensiva, la propuesta más sólida es la de cuatro hombres. Por la banda derecha aparece Oliver Sonne, quien poco a poco se ha ganado espacio en el Burnley inglés. Su adaptación no fue sencilla, pero hoy suma minutos con regularidad e incluso ya se estrenó con gol en la EFL Cup. Por el sector izquierdo, Marcos López vive un gran presente en Copenhague, donde no solo es titular indiscutible, sino que también aportó con un gol y una asistencia en la clasificación del club a la Champions League.

La dupla de centrales tiene como referente a Carlos Zambrano, cuya experiencia sigue siendo garantía en partidos de alta exigencia. A su lado, todo apunta a que Renzo Garcés debe ser el elegido: el defensor de Alianza Lima atraviesa un gran momento, siendo parte de la zaga que menos goles recibió en la Liga 1. Aunque Luis Abram también es alternativa, los números recientes de Garcés lo colocan un paso adelante para enfrentar a Uruguay.

Carlos Zambrano se sumó a los entrenamientos en Uruguay. (Foto: FPF)

Un mediocampo con ‘sorpresas’

En el mediocampo se perfila Erick Noriega como la gran novedad. El ex Alianza Lima debutó recientemente con Gremio en el mítico Maracaná y dejó muy buenas sensaciones. Su polifuncionalidad lo convierte en una pieza estratégica para Ibáñez. A su lado surge la duda entre Yoshimar Yotún, que recién se recupera de una larga lesión, y Christofer Gonzales, de mejor presente con Sporting Cristal. Todo indica que ‘Canchita’ puede arrancar de inicio, dejando a ‘Yoshi’ como carta de experiencia para el complemento. El trío lo completa Sergio Peña, quien volvió a Alianza Lima para recuperar continuidad y ya muestra señales positivas con gol y asistencias.

Erick Noriega fichó por Gremio de Brasil. (Foto: Composición)

¿Y cómo iría el ataque peruano?

En el ataque, la banda derecha tiene como nombre habitual a Andy Polo, aunque por rendimiento Joao Grimaldo debería ser considerado. El extremo del Riga FC acumula 10 asistencias y 3 goles desde su llegada a Letonia, números que lo respaldan para ganarse un lugar en el once titular. Por izquierda aparece Kenji Cabrera, flamante refuerzo del Vancouver Whitecaps, que ya mostró su capacidad goleadora en Melgar y mantiene esa chispa en la MLS.

En la posición de centrodelantero no hay discusión: Luis Ramos, del América de Cali, es el hombre indicado. Con 9 goles y 2 asistencias en el fútbol colombiano, el atacante peruano llega en estado de gracia y será el encargado de comandar el ataque de la selección. Ante la ausencia de figuras como Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula, Ramos asume la responsabilidad de ser la referencia ofensiva.

Luis Ramos. (Foto: Getty Images)

Este posible once no solo refleja los nombres más destacados del presente, sino también una apuesta por la renovación que Óscar Ibáñez empieza a consolidar. La mezcla de experiencia y juventud será puesta a prueba en Montevideo, donde Perú necesita sumar sí o sí para mantener viva la ilusión de seguir peleando en las Eliminatorias.

¿Cuándo juega la Selección Peruana?

Luego de su último empate sin goles ante Ecuador en junio, la Selección Peruana volverá a tener actividad durante las primeras semanas de septiembre, cuando afronte una nueva fecha doble de las Eliminatorias 2026. Estos partidos serán frente a Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima, pactados para el 4 y 9 de septiembre, respectivamente. Ambos partidos comenzarán a las 6:30 p.m. (horario de Perú).

En cuanto a la transmisión de estos cruces, esta estará a cargo de América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9) para todo el territorio peruano por señal abierta, mientras que por Movistar Deportes (003 y 703 HD de Movistar TV) en la señal de cable. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

