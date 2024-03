Tras 90 minutos llenos de emociones y con Deportivo Garcilaso y ADT en busca del gol que los clasificaría a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2024 , el partido tuvo que definirse desde el punto penal, donde la suerte y los arqueros juegan un papel crucial. Diego Penny , con el destino en sus manos, asumió la responsabilidad de llevar al club cusqueño a la siguiente ronda, logrando su cometido al detener dos penales y permitir que su equipo celebrara el avance en el torneo, al menos por un momento, olvidando su difícil momento en la Liga 1 Te Apuesto.

De un partido a otro, el arquero peruano asume un papel crucial, demostrando su experiencia y confianza en momentos decisivos como los tiros desde el punto penal. Con una altura de 1.97 metros, se convierte en un portero difícil de superar ante los disparos de gran altura, y frente a los tres palos, los jugadores que se enfrentan a él sienten su imponente presencia, como se vio reflejado en el tercer y quinto penal que tuvo que enfrentar ADT, los cuales detuvo con gran seguridad y permitió que sus compañeros lo levanten.





Antes de este partido, el portero de Garcilaso acumuló su tercera expulsión en cuatro partidos disputados en el Torneo Apertura 2024 de la Liga 1. El ‘Flaco’ recibió la tarjeta roja en los enfrentamientos contra UTC, Cusco FC y Alianza Atlético, y en esos tres partidos su equipo perdió puntos. A pesar de ello, reconoció su responsabilidad y se disculpó con la afición de cusqueña que se mostró incomoda por la situación.

“No quiero justificar, pero a veces no entendemos que el fútbol es eso, una picardía. Era una broma que estaba haciendo con Santiago Arias que es un excompañero. No era ni para el árbitro ni para la gente, era algo entre ambos, una broma porque él también hizo el gesto. Pido disculpas a la gente que lo vio y a mi equipo que ya tengo tres expulsiones y es mi responsabilidad”, declaró Penny.

Sin embargo, como en toda revancha, logró reivindicarse en la Copa Sudamericana, donde su equipo se jugaba el pase a la siguiente ronda. Durante los 90 minutos de juego, el guardameta mostró seguridad y tuvo destacadas actuaciones, como en el caso del potente tiro libre de Víctor Cedrón, que logró despejar justo a tiempo cuando faltaban 7 minutos para que el árbitro anunciara el final del encuentro.

Las siguientes víctimas que intentaron vencerlo fueron primero el colombiano Alex Rambal y luego el ecuatoriano Joao Rojas, pero ambos dispararon con poca seguridad. El arquero, con experiencia en detener penales, respondió de manera efectiva. Al detener el segundo remate, permitió que su compañero, el delantero Pablo Agustín Erustes, anotara el penal decisivo con confianza. Tras celebrar el último tanto, sus compañeros se acercaron a abrazar al arquero nacional, reconociendo que este triunfo se debía a sus destacadas actuaciones.

En fechas anteriores, su equipo sufrió derrotas que lo dejaron en el penúltimo lugar del torneo peruano con solo 3 unidades, debido a acciones imprudentes que resultaron en expulsiones. Diego Penny es el futbolista con más ‘rojas’ en el torneo nacional, seguido por su compañero Diego Ramírez, quien tiene dos. Además, Deportivo Garcilaso (8) es el club con más expulsiones en el torneo, seguido por Alianza Atlético (4).





¿Qué se viene para D. Garcilaso y ADT?

Luego del duelo por la Sudamericana, Deportivo Garcilaso se queda en Cusco para preparar el duelo que sostendrá frente a Universitario de Deportes, por la séptima jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Este duelo es crucial, pues el equipo se ubica en el puesto 17 del campeonato y requiere de un triunfo en casa para salir de la zona final de la tabla de posiciones.

Pese a este mal momento, el equipo tiene como ventaja para el choque ante los cremas la altura, un hecho que podría jugarles a favor, siempre y cuando puedan mantener el control del balón, como en su momento lo hizo UTC en la fecha 5. Dicho partido podrá ser visto por la señala de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), que se encuentra en la parrilla de canales de DirecTV, Claro TV y BestCable, así como vía streaming por Liga1 PLAY.

En el caso de ADT, el cuadro tarmeño tiene como próximo reto enfrentar a Melgar en Arequipa, en el estadio Monumental de la UNSA. Este partido está programado para el sábado 9 de marzo desde las 3:30 p.m. y podrá ser visto también por la señala de L1 MAX. Cabe mencionar que los tarmeños se ubican en el puesto 8 de la tabla de posiciones, tras dos victorias, dos empates y dos derrotas.

Otro detalle importante es que, luego del choque ante los rojinegros, volverá a su tierra para enfrentar a UTC el próximo 16 de marzo, por la octava jornada del Apertura. El cotejo se jugará desde las 3:00 p.m. en el estadio Unión Tarma.





