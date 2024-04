Boca Juniors vs. Nacional Potosí se miden EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE este miércoles 3 de abril por la fecha 1 del Grupo D de la Copa Sudamericana 2024. El duelo que no contará con Luis Advíncula, será clave para argentinos que jugarán en una plaza complicada como el Estadio Víctor Agustín Ugarte que está a casi 4 mil m s. n. m.. El partido arrancará a las 7:00 de la noche (horario de Perú y dos horas más tarde en Argentina) e irá por la transmisión GRATIS de ESPN y Star Plus para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Para este partido, los ‘Xeneize’ tuvieron un rendimiento sobresaliente en la gestión de Diego Martínez, logrando una victoria por 2-1 sobre San Lorenzo en la duodécima jornada de la Copa de la Liga. Los goles fueron anotados por Cavani y Merentiel. Sin embargo, para este compromiso internacional, el delantero uruguayo no estará disponible, y su lugar podría ser ocupado por Miguel Merentiel, un jugador clave en el equipo, posiblemente acompañado por Luca Langoni.





Además, otra ausencia para este miércoles será la de Luis Advíncula, quien llegó al centro de entrenamiento con fiebre y no pudo participar en las prácticas con el resto del equipo, por lo que tuvo que retirarse a su casa. Según informaron medios argentinos, más allá de este pequeño problema de salud, Martínez ya había decidido no convocarlo para este enfrentamiento.

Para el viaje a Bolivia, el director técnico de Boca optó por cuidar a varios jugadores pensando en el importante partido del sábado contra Newell’s en Rosario, con el objetivo de buscar ingresar en los puestos de clasificación de la Copa de la Liga. No estarán disponibles Cristian Lema, Equi Fernández, Pol Fernández, Kevin Zenón, Luca Langoni y el uruguayo Miguel Merentiel.

Nacional Potosí llega en un buen momento después de su victoria en el último partido disputado en el Estadio Víctor Agustín Ugarte, donde venció 2-0 a Royal Pari en un encuentro de la Copa Paceña. Los goles fueron anotados por Martín Prost y Gustavo Cristaldo, lo que refleja la capacidad ofensiva del equipo bajo la dirección de Claudio ‘Pampa’ Biaggio. Con un récord de 3 victorias, 2 empates y solo 1 derrota en 6 partidos, el equipo boliviano lidera el sector B, lo que demuestra su fortaleza en la competición hasta el momento.

Una ventaja crucial para Nacional Potosí como local es el hecho de jugar a una altitud de 3885 metros en su estadio. Esta condición representa un desafío significativo para los equipos visitantes, en este caso los argentinos, que no están acostumbrados a jugar en tales condiciones. La altitud puede afectar el rendimiento físico de los jugadores visitantes, lo que podría influir en el desarrollo del partido y darle una ventaja adicional al equipo local.





¿A qué hora juegan Boca vs. Nacional Potosí?

Si no quieres perderte el partido entre Boca Juniors y Nacional Potosí este miércoles 3 de abril por la Copa Sudamericana, pero no sabes a qué hora comienza el encuentro, aquí te compartimos los horarios del partido. Por ejemplo, en Perú, Colombia y Ecuador será a las 7:00 p.m., mientras que en Bolivia será a las 8:00 p.m.; en cambio, en Argentina, Chile y Uruguay será a las 9:00 p.m. Recuerda que Depor puedes seguir este partidazo, ¡Atento a nuestra web!





¿En qué canal ver Boca vs. Nacional Potosí?

El partido entre Boca Juniors y Nacional por la primera fecha de la Copa Sudamericana promete ser un encuentro lleno de goles y emociones. ESPN y STAR PLUS serán las señales encargadas de transmitir este emocionante encuentro internacional.





Boca vs. Nacional Potosí: posibles alineaciones

Boca Juniors: Sergio Romero; Lucas Blondel, Cristian Lema, Nicolás Figal, Lautaro Blanco; Luis Advíncula, Jorman Campuzano, Ezequiel González, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Diego Martínez.

Nacional Potosí: Carlos Adorno; Óscar Añez, José María Carrasco, Edisson Restrepo, Daniel Mancilla; Andrés Torrico Franco, Pedro Azogue, Samuel Galindo, Gustavo Cristaldo; Facundo Callejo y Martín Prost. DT: Claudio Biaggio.





¿Dónde juegan Boca vs. Nacional Potosí?

El enfrentamiento entre Boca Juniors y Nacional Potosí por la Copa Sudamericana se llevará a cabo en el Estadio Víctor Agustín Ugarte, un recinto multiusos ubicado en la ciudad de Potosí, Bolivia, a una altitud de 3885 metros sobre el nivel del mar. Inaugurado el 11 de julio de 2006, este estadio es principalmente utilizado para la práctica de fútbol. Lleva el nombre de uno de los mejores futbolistas bolivianos, Víctor Agustín Ugarte, y cuenta con una capacidad para albergar a 32.000 espectadores.

Víctor Agustín Ugarte, es un estadio multiusos de Bolivia, ubicado en la ciudad de Potosí. (Foto: Internet).





