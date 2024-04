Tras la derrota contra el Borussia Dortmund y prácticamente, la consagración de Bayer Leverkusen con el título de la Bundesliga, la situación del Bayern Múnich es de mucha presión y tensión. Es tal la situación que Didi Hamann, quien militó en el club bávaro a mediados de la década de 1990 antes de dar el salto a la Premier League, pidió la salida de Thomas Tuchel de forma inmediata, ya que como se sabe, su tiempo como técnico de los ‘Bávaros’ está contado. Pero eso no es todo, la ex leyenda del club alemán ya tiene a su favorito para tomar las riendas del plantel: “Hay muchos en el mercado, pero pienso en Mourinho”.

Que el Bayern de Múnich no logrará ser campeón de la Bundesliga esta temporada es un hecho. Después de que el Bayer 04 Leverkusen de Xabi Alonso derrotara a Hoffenheim 2-1, ampliando su ventaja a 13 puntos sobre los ‘Bávaros’, el equipo de Tuchel ya no tiene posibilidades remotas de lograr esta hazaña, rompiendo así una racha ganadora de 11 años consecutivos (desde la temporada 2012-13 hasta la 2022-23) levantando la ansiada Meisterschale.





Ante la crisis que representa para un club que siempre apunta a los títulos y realiza la contratación de futbolista de categoría, los hinchas ya no quieren a Thomas Tuchel. Desde su llegada, el alemán disputó 50 partidos y acumuló 8 derrotas, pero eso no fue lo que rebasó la paciencia de los aficionados, sino que el DT no lograra ser campeón en la Bundesliga, un hecho que se había vuelto casi una tradición para el equipo.

Por esa razón, una exestrella del equipo alemán, incapaz de tolerar esta situación, alzó su voz y solicitó cambios de manera inmediata. Según Didi Hamann, solo hay un entrenador capaz de revertir la situación que atraviesa el club: José Mourinho. El técnico portugués, tras su salida de la Roma de la Serie A, se encuentra actualmente sin equipo, aunque esto no le preocupa, ya que está disfrutando de este tiempo antes de regresar a la dirección técnica del fútbol.





Mourinho es la sensación entre los clubes europeos

Sin embargo, hay muchos clubes en Europa y Arabia que están interesados en tenerlo en sus filas, como es el caso de Hamann, quien considera que es el candidato ideal para entrenar a los ‘Bávaros’. “La dirección del Bayern tiene que preguntarse si en las próximas semanas es lo mejor que Thomas Tuchel dirija el tramo final de la liga y de la Champiosn League”, declaró Hamann.

“Lo que pasó ante el Borussia Dortmund fue una revelación. De ahí que sea el momento de pensar si esto –la continuidad de Tuchel- es lo mejor para afrontar la eliminatoria ante el Arsenal”, expresó el exjugador alemán en Sky90, enfocándose principalmente en que los próximos partidos son los de la Champions League. Asimismo, enfatizó que la llega del DT portugués sería importante. “Pienso en Mourinho. Puedes pensar lo que quieras sobre él, pero en el Chelsea los jugadores lo adoraban. Desde un punto de vista profesional, es un hombre excepcional”, concluyó Hamman.

Como es de conocimiento público, ‘Mou’ está sin equipo desde enero, luego de ser despedido de la Roma debido a una racha de malos resultados, a pesar de haber ganado la Conference League en 2022. En entrevistas recientes, el exentrenador del Real Madrid ha afirmado que se siente listo para volver al banquillo de un club de renombre, aunque no ha descartado la posibilidad de dirigir una selección.

José Mourinho confesó cuándo volverá a trabajar como DT. (Foto: Getty Images)





¿Cuántos partidos les faltan al Leverkusen para ser campeón?

El Leverkusen es el único líder del torneo con 73 unidades, superando al equipo más cercano, el Bayern Múnich, que tiene 60 puntos. Todavía quedan siete fechas en las que ambos equipos pelearán por un total de 19 puntos. Los ‘Bávaros’ necesitan sumar todos los puntos posibles para reducir la distancia y esperar un tropiezo por parte del equipo dirigido por Xavi Alonso.

Leverkusen está determinado a terminar con la supremacía de los bávaros, quienes lograron ganar 11 títulos de la Bundesliga de manera consecutiva. El objetivo de ‘Los 11 de la Compañía’, es asegurarse su primer campeonato en la historia del club. La ansiedad y la determinación son palpables en el equipo, ya que aspiran a romper la racha de victorias del Bayern Munich y lograr un hito.

A medida que el torneo se acerca a su conclusión y con una ventaja significativa en la tabla, surge la interrogante sobre cuándo se proclamará campeón el Leverkusen. Según cálculos matemáticos, si el equipo logra ganar todos sus partidos restantes, el título estaría asegurado durante el fin de semana del 27 de abril. Esto significa que dentro de tres fechas más, cuando se enfrenten al Stuttgart en el BayArena a las 11:30 a.m. (hora de Perú), tres jornadas antes de que termine la temporada.

Bayer Leverkusen nunca ha sido campeón en toda la historia de la Bundesliga. (Foto: Getty Images)





¿Qué equipo ha ganado más veces la Bundesliga?

El dominio del Bayern Munich en Alemania es una realidad profundamente arraigada en la memoria de todos los seguidores del fútbol. Con un impresionante historial de 33 campeonatos de liga, el club bávaro destaca como el más exitoso en la historia de la competición. Desde sus primeros días de gloria hasta la actualidad, el Bayern ha dejado una marca indeleble en el fútbol alemán, siendo sinónimo de excelencia y éxito continuo.

En segundo lugar, pero a una considerable distancia detrás del Bayern, se encuentra el Borussia Dortmund, el segundo equipo más exitoso en la historia de la Bundesliga, con cinco títulos en su haber. Aunque el Dortmund ha sido capaz de desafiar al gigante bávaro en ciertas temporadas, su éxito resulta opacado en comparación con el dominio constante y dominante del Bayern, que ha mantenido su supremacía en la liga durante años.

Harry Kane marcó un triplete ante el Mainz 05. (Foto: EFE)





