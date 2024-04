Momentos de profundo pesar están viviendo los jugadores de Always Ready. Tras su derrota por 1-0 frente a Independiente Petrolero de Sucre en la séptima fecha del Grupo C, lo que resultó en su eliminación del certamen local, sufrieron el saqueo en el vestuario del Estadio Municipal de El Alto. Este deplorable incidente ocurre apenas unos días antes de su debut en la Copa Sudamericana 2024 contra Deportivo Independiente Medellín, donde varios miembros del equipo fueron agredidos por la hinchada rival. Además, el plantel denunció que dirigentes del club permitieron que los barristas ingresaran al camerino y llevaran a cabo estos actos vandálicos.

Los integrantes del ‘Albirrojo’ manifestaron que, luego del término del encuentro, sufrieron agresiones y acoso por parte de los seguidores del equipo, insinuando que la administración misma pudo estar implicada al permitir el acceso de los violentos al vestuario. Además, de acuerdo con informes de medios de Bolivia, el lateral Diego Medina habría sido agredido por el presidente del club, Andrés Costa , al llegar a los vestuarios.





Después de este infortunado suceso, el futbolista boliviano, con ciudadanía colombiana, expresó su deseo de abandonar la institución lo más pronto posible y pidió la terminación de su contrato. “Pasaron cosas, se entraron al vestuario, nos robaron cosas, hubo agresiones, estamos esperando la respuesta de la dirigencia”, aseguró Medina. Asimismo, hizo un llamado a la prensa, señalando que la violencia no solo afecta a sus compañeros, sino que también podría poner en riesgo la seguridad de otros miembros del entorno futbolístico.

En lo que respecta a Costa, expresó su repudio por lo sucedido y aseguró que se investigaría cómo los hinchas de Independiente Petrolero habían ingresado al vestuario. Sin embargo, criticó al jugador alegando que este no había proporcionado una explicación completa de lo sucedido: “Qué diga Medina qué fue lo que pasó”, aseveró dirigente del club ‘Millonario’.

Declaraciones de Diego Medina, jugador de Always Ready, tras incidentes en el vestuario. (Vídeo: Deporte Total)





Las violencia no paró para los jugadores de Always Ready

Tras los actos vandálicos en El Alto, los jugadores salieron para tomar el autobús del club; sin embargo, este ya había partido, dejándolos varados. Los futbolistas del Always Ready tuvieron que organizarse para conseguir un nuevo transporte. Pero eso no fue todo: después de tomar este nuevo vehículo y tener que ‘pagar’ por una custodia policial, barristas que portaban armas blancas, según lo indicado por los futbolistas, los apedrearon cuando ya partían de las instalaciones del estadio.

No obstante, el lunes 1 de abril, Elvin Linares, director municipal de Deportes de El Alto, declaró que el incidente ocurrido el día anterior fue considerado como un suceso “completamente aislado”. Además, descartó cualquier posibilidad de fallo en los sistemas de seguridad del estadio de Villa Ingenio. “Lo que ha acontecido es un tema muy interno del club (...) en los clubes es normal este tipo de desavenencias, esto ocurrió dentro del camarín”.

Por su parte, más jugadores de la ‘Banda Roja’ salieron a relatar su trágica experiencia e indicaron que tales hechos no deben volver a repetirse nunca más en el fútbol boliviano ni en ningún otro lugar. A pesar de la derrota, consideran que estos actos de violencia no son justificables y solicitan a las autoridades que investiguen el incidente, ya que temen por su seguridad y la de sus familiares.

Jugadores de Always Ready denuncian la violencia en los vesturarios. (Vídeo: Deporte Total).





Situación actual de Always Ready

Tras los hechos ocurridos el domingo 31 de marzo, la Federación Boliviana de Fútbol aún no emitió ningún comunicado sobre lo sucedido en el Estadio Municipal de El Alto. Sin embargo, los jugadores de Always Ready fueron contundentes en sus declaraciones: no continuarán en el club y planean denunciar lo sucedido. Por ahora, el equipo ‘Millonario’ no llevará a cabo entrenamientos hasta que se resuelva la situación.

Este lunes 1 de abril, el plantel, junto con los dirigentes del club, se encuentran en una reunión en las instalaciones para llegar a un acuerdo que les brinde una solución después del vandalismo sufrido. Además, es importante mencionar que Always Ready hace unos días cambió de entrenador, luego de que Óscar Villegas dejara su cargo por razones de salud y recomendación médica; en su lugar asumirá el colombiano Flabio Torres.

Como se sabe, los ‘Albirrojos’ están próximo a jugar su debut en la Copa Sudamericana 2024 frente al Independiente Medellín el jueves 4 de abril a las 9:00 p.m. (horario de Colombia y Perú - una hora más tarde en Bolivia) en el Estadio Municipal De El Alto. Hasta el momento, la institución boliviano no emitió ningún comentario respecto al incidente ni sobre cómo afectará a sus actividades.

La alineación de Always Ready para partido contra Sporting Cristal (Foto: Agencias)





