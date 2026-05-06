River vs. Carabobo FC se enfrentan en uno de los partidos más atractivos de la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Polideportivo Misael Delgado de Valencia (Venezuela). Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

Cabe mencionar que ambos clubes ya se enfrentaron por la primera rueda de la serie, y el triunfo fue a favor de los ‘Millonarios’ por la mínima diferencia en el estadio Monumental de Buenos Aires, con anotación de Sebastián Driussi. Los del país vinotinto vendieron muy cara su derrota, por lo que no será un partido sencillo para los dirigidos por Eduardo Coudet.

Driussi anotó el gol de triunfo ante Carabobo en Buenos Aires. (Foto: River Plate)

Precisamente, River perdió en su último partido por la Liga Profesional Argentina y, pese a estar clasificados a la siguiente ronda del torneo doméstico, ha generado algunas críticas a ciertos jugadores por no estar al nivel que exige uno de los equipos más grandes del continente.

Por tal motivo, este encuentro es fundamental para mantener la tranquilidad en el plantel y, sobre todo, con la hinchada de River Plate que busca que su club recupere el protagonismo a nivel internacional. Lo primero es asegurar su cupo en la próxima Copa Libertadores.

Culminada la tercera fecha del Grupo H, River Plate es líder con 7 puntos, seguido de Carabobo FC con 6, Bragantino con 3 y Blooming con apenas 1 punto.

¿En qué canales ver River vs. Carabobo FC?

El partido entre River vs. Carabobo FC, programado para este jueves 7 de mayo del 2026, será transmitido para toda Latinoamérica por la señal exclusiva de ESPN, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar y Claro TV, así como en su versión de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium.

¿A qué hora juegan River vs. Carabobo FC?

El encuentro entre River vs. Carabobo FC, a disputarse en el Estadio Polideportivo Misael Delgado de Valencia, comenzará a las 9:30 p.m. en países como Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, con dos horas menos en Perú, Ecuador y Colombia. Asimismo, en España arrancará a las 2:30 a.m. del jueves 7 de mayo.

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