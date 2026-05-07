Conforme transcurren los días, las cosas se van clarificando cada vez más en Alianza Lima con miras al partido de este sábado frente a Sporting Cristal en el Estadio Alejandro Villanueva. Los íntimos llegan como claros favoritos para quedarse con los tres puntos, pues son líderes absolutos del Torneo Apertura con 32 puntos y tienen la primera opción de llevarse este certamen de la temporada. En ese sentido, hay novedades importantes sobre los posibles convocados para dicho compromiso.

Según informó el periodista José Varela, hay un avance positivo en la recuperación de Paolo Guerrero y existen altas probabilidades de que sea tomado en cuenta por Pablo Guede en la nómina de citados. Como se sabe, el delantero aqueja una lesión en la zona lumbar que le impidió estar en el choque del pasado fin de semana frente al CD Moquegua. No obstante, desde el departamento médico blanquiazul son optimistas respecto a su presencia contra los rimenses.

Eso sí, si finalmente el ‘Depredador’ entra en la convocatoria de Guede, no será para ir desde el arranque. Considerando que llegaría de una rápida recuperación y con una molestia lumbar reciente, preferirán dejarlo en el banquillo de suplentes como una pieza de recambio para la etapa complementaria. En ese sentido, Luis Ramos apunta a ser el punta de lanza de los victorianos, acompañado de Eryc Castillo.

Paolo Guerrero se viene recuperando positivamente. (Foto: Getty Images)

Si bien Ramos todavía no registra goles en la Liga 1 2026, fue titular en el último duelo con el CD Moquegua y asistió a Castillo en el 1-0 parcial. Físicamente se le nota ágil, participativo y con ganas de demostrado que puede serle útil a Alianza Lima. Así pues, goza del visto bueno y de la confianza de Pablo Guede; veremos si esto se reafirma el fin de semana.

Otra novedad en el plantel de Alianza Lima es el estado físico de Alan Cantero. Como se sabe, hace unos días se reveló preliminarmente que tendría una distensión muscular que lo tendría alejado de las canchas por aproximadamente 10 días. Sin embargo, la citada fuente mencionó que esta lesión está descartada, por lo que hay chances de que pueda meterse entre los convocados.

Finalmente, Guede ya está probando las opciones que tiene a la mano para el puesto de lateral derecho, ya que Luis Advíncula quedó suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Hasta el cierre de esta nota, Gianfranco Chávez, que normalmente juega de zaguero central y durante algunos partidos lo hizo como volante, tiene los boletos comprados para ser el sustituto del ‘Rayo’. Así, el entrenador argentino priorizaría la labor defensiva por encima de algún elemento que pudiera darle mayor amplitud por derecha.

Gianfranco Chávez tiene chances de reemplazar a Luis Advíncula como lateral derecho. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de su última victoria por 2-1 sobre CD Moquegua, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Sporting Cristal, en el compromiso correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 9 de mayo desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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