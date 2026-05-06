Alianza Lima dejó atrás el fracaso internacional y está cada vez más cerca de ganar el Torneo Apertura, a solo cuatro jornadas de que este termine. Sobre el presente blanquiazul y otros detalles, conversó el actual Administrador del club, Fernando Cabada, e incluso se animó a compartir su percepción del trabajo del entrenador argentino Pablo Guede, quien tomó la posta que dejó su compatriota Néstor Gorosito.

En diálogo con ‘Full Deporte con Eddie Fleischman’ de Radio Ovación, el dirigente íntimo también reveló algunos detalles de la salida del ‘Pipo’ que comandó una gran camapaña internacional de Alianza Lima tanto en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana de 2025.

“Le ha impreso (Pablo Guede) una flexibilidad táctica y estratégica importante. Hay temporadas en las cuales el plantel y cómo se plantean los partidos podíamos ser muy previsibles, creo que es más estratega, sin desmerecer al ‘Pipo’ (Néstor Gorosito) que es un gran director técnico, pero es una ventaja que encuentro en él porque siempre está pendiente. Mira los partidos 2-3 veces y encuentra cómo va a enfrentar el partido”, comentó.

“Él (Gorosito) tenía todo para irse a San Lorenzo y estábamos atentos a su decisión. No se demoró mucho en llegar su respuesta y es una respuesta que agradecemos porque de la forma en que se estaba armando el camerino y se estaba planteando y mejorando el equipo, la continuidad con Pablo es lo que necesitábamos. La hinchada está comprendiendo cada vez mejor los planteamientos de Pablo”, añadió Cabada.

Néstor Gorosito dirigió a Alianza Lima durante la temporada 2025. (Foto: Grupo El Comercio)

Por otro lado, se refirió a la muchas veces tensa relación con su clásico rival, Universitario, en medio de fuertes declaraciones y constantes reclamos de una a otra vereda, exigiendo sanciones por parte de los órganos encargados, incluso cuando no tienen que ver directamente.

“Estas cosas no parten de Alianza, es un tema que viene de ambos lados. Nuestra responsabilidad es pensar en el fútbol peruano y a nivel de la sociedad peruana también. En algún momento hemos decidido parar esto. Si es necesario y vuelven a aparecer ataques, no sé lo que va a pasar. No ha habido una manifestación (con la ‘U’) como tal, en algún momento anterior sí había cierta capacidad de diálogo, en los últimos tiempos no y han habido expresiones un poco incómodas, hasta insultantes y son cosas a las cuales he decidido no reaccionar, pero es difícil sentarte a conversar con quien te las va soltando”, explicó el dirigente blanquiazul.

Finalmente, reconoció lo duro que fue no seguir en la Copa Libertadores, debido a la gran inversión que se hizo en un plantel que esperaba repetir lo hecho en 2025 y llegar, por lo menos, a la fase de grupos de la Copa Libertadores de este año, hecho que no ocurrió al ser eliminado por 2 de Mayo de Paraguay en la fase 1.

“Fueron algunos momentos complicados pero no fue algo totalmente imprevisto. El objetivo número 1 planteado es el campeonato de Liga1, la prioridad 2 era el avance en Copa. Sí es cierto que fue una bajada un poco temprano, pero el objetivo básico y crucial sigue en pie y estamos caminando hacia él. No es que nosotros ya teníamos 3 millones en el bolsillo, obviamente siempre tienes proyecciones y diferentes escenarios y uno era que avanzáramos y eso generaba recursos pero no era el único escenario. Uno no puede gastar dinero que todavía no tiene”, finalizó.

Alianza Lima enfrentará a Sporting Cristal este sábado 9 de mayo en el estadio Alejandro Villanueva de Matute, en un duelo clave para mantener los tres puntos de ventaja sobre Los Chankas.

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