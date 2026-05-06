Desde su aparición en Sporting Cristal, con una notable campaña en 2015, cuando fue la figura del equipo celeste, subcampeón nacional tras perder la final ante Melgar, siempre se esperó el despegue de la carrera del delantero peruano Beto da Silva, quien a lo largo de su carrera sufrió de graves lesiones que lo alejaron de su mejor versión.

Hoy, parece tener un nuevo pico de rendimiento, esta vez con la camiseta del Deportivo Garcilaso del Cusco, club donde milita desde inicio de temporada, siendo una de las armas más importantes en ataque y titular indiscutible.

Sobre su presente y futuro cercano, se refirió su actual entrenador, el argentino Sebastián Domínguez, quien no dudó en destacar sus virtudes, a solo unos días de darle el triunfo en Andahuaylas sobre Los Chankas que pelean el título del Torneo Apertura junto a Alianza Lima.

“Desde que llegamos vimos que era un jugador que desde lo técnico y físico es preponderante. A pesar que ha sufrido muchas lesiones en su carrera, te das cuenta que es un jugador muy inteligente, que se conoce mucho”, dijo el estratega albiceleste en diálogo con el periodista Vladimir Vicentelo.

Él tiene, además de las cualidades técnicas y físicas, un montón de atributos que también serían los adecuados para que sus compañeros no lo quieran demasiado o le tengan envidia, y es el tipo más querido del plantel”, añadió Domínguez.

Beto también anotó el gol del triunfo ante Melgar. (Foto: Garcilaso)

Sobre su ubicación en el campo, pese a que suele jugar como un extremo por izquierda, con perfil invertido para hacer diagonales, el entrenador argentino dejó en claro que lo prefiere mucho más cerca del área para encarar y llegar al arco.

“Yo creo que tarde o temprano Beto puede jugar más por dentro que por fuera, porque por fuera queda aislado para el 1 vs 1, y este tipo de jugadores tienen que estar conectados todo el tiempo con lo que sucede en el campo”, finalizó.

El buen presente del jugador y la intención de la Federación Peruana de Fútbol de jugar las Eliminatorias en ciudades de altura lo acercan a la blanquirroja, y todo dependerá de mantener su nivel y la decisión del entrenador brasileño Mano Menezes.

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