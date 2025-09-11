Cuando se esperaba que Lima pudiera ganar la sede de la final de la Copa Sudamericana, tal como sucedió con la Copa Libertadores, la CONMEBOL determinó su decisión para la capital de otro país. El máximo ente rector del fútbol sudamericano confirmó que la definición de dicho torneo internacional será en Asunción.
Noticia en desarrollo...
