De un tiempo a esta parte, para nadie es un secreto que, si bien es hincha acérrimo del club, la relación entre Raúl Ruidíaz y Universitario de Deportes no está atravesando por su mejor momento. La situación se resquebrajó cuando el delantero de Atlético Grau no pudo volver a la institución crema tras su salida de Seattle Sounders, algo que se complicó aún más con el correr de los meses, en el transcurso de la Liga 1.

El actual delantero de Atlético Grau fue retirado del museo de la ‘U’, donde se exhibía su imagen como parte de los campeonatos del 2009 y 2013, siendo goleador en la consecución de este último. ¿Qué pasó y por qué tomaron esta decisión en la interna del club?

Todo hace indicar que en Universitario no cayó nada bien el video que publicó Ruidíaz luego de la goleada por 4-0 que les propinó Palmeiras, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Dicho material audiovisual fue muy polémico por el contexto, generando múltiples comentarios en redes sociales.

Raúl Ruidíaz firmó por Atlético Grau tras no concretarse su regreso a Universitario. (Foto: Liga 1)

Así pues, en una reciente entrevista con Colectivo World, Daniel Amador, gerente de Marketing y Comercial de Universitario, explicó por qué sacaron a la ‘Pulga’ del museo crema ubicado en el Estadio Monumental. “Yo creo que cada uno cosecha lo que siembra. A mí particularmente no me pareció”, fueron sus primeras palabras.

“La ‘U’ es una institución que necesita respeto. Nadie puede estar por encima del club. Eso se ha demostrado de una manera clara en estos años, en donde han habido muchas situaciones positivas y negativas, en donde se ha dejado claro que la institución está por encima de cualquier persona o cosa”, complementó.

En su momento, cuando se vinculó su video al resultado adverso que cosechó la ‘U’ en la Copa Libertadores, Ruidíaz hizo sus descargos. “Me sorprendí mucho cuando vi que ciertas personas relacionaron un video mío, de esos que suelo subir, con una supuesta burla al club del que soy hincha por sobre todas las cosas”, señaló.

“Subí la historia refiriéndome al partido que yo iba a jugar ayer y los que me siguen saben que es la clase de videos que subo con frecuencia como motivación. Nunca con segundas intenciones”, aseveró el delantero de 35 años. De todos modos, más allá de las posturas divididas sobre lo que sucedió, lo cierto es que en tienes merengue hay una incomodidad.

Raúl Ruidíaz salió campeón con Universitario en dos oportunidades. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego del parón por la fecha FIFA de Eliminatorias, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Melgar, en el compromiso correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 14 de septiembre desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental de la UNSA.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR