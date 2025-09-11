Marcelo Martins, el goleador histórico de la Selección de Bolivia, abrió recientemente la posibilidad de salir del retiro para volver a defender a su país de cara al repechaje intercontinental para el Mundial del 2026, tras la victoria por 1-0 sobre Brasil. “Si Dios quiere y lo permite, así va a ser. Me siento bien para poder volver, vamos a ver qué pasa, los chicos lo dejaron todo en la cancha. Yo disfruto de esto al máximo y vamos a analizarlo bien”, fueron sus palabras tras el partido.

El máximo artillero de la ‘Verde’ con 31 anotaciones se mostró muy ilusionado por esta posibilidad, abriendo la expectativa en la hinchada altiplánica: “Lo estoy disfrutando al máximo, no me la creo. Yo necesitaba retirarme, necesitaba un tiempo en mi carrera. Hoy, con esta felicidad que los chicos de la selección nos están dando, te motivan a muchas cosas. Vamos a ver qué pasa más adelante”.

Sin embargo, esta intención de Marcelo Martins encontró una respuesta cautelosa por parte de Óscar Villegas, director técnico de Bolivia, quien en recientes declaraciones para DSports Radio se mostró escéptico acerca de la viabilidad de ese retorno. “Observo solo a los jugadores que están en actividad, por ahora no es serio lo del regreso de Marcelo Martins. Fue un grandísimo jugador, pero hace un año que no juega y primero debería conseguir un club”, señaló.

Villegas agregó que “así por así, generar la vuelta de un gran delantero ya no se puede hacer en estos tiempos, en los que la respuesta física es primordial para un rendimiento en una selección. Ni siquiera considerarlo”, lo que deja claro que no solo se trata de voluntad, sino de condiciones muy concretas de forma física y competitiva.

Marcelo Martins se retiró de su selección en el 2023. (Foto: Getty Images)

El entrenador aseguró que Martins ya no está activo, que su retiro fue hace más de un año, lo cual, en su opinión, hace difícil pensar en un regreso inmediato salvo que pueda regresar a la actividad en algún club y demostrar rendimiento. Esa es la condición que Villegas considera necesaria para siquiera evaluar su vuelta.

Desde el lado de Marcelo Martins, hay emoción, reconocimiento de lo que significa la clasificación al repechaje para su país, y la voluntad de aportar si se dieran las circunstancias. Su deseo de volver surge motivado por lo que él ve como un momento histórico para Bolivia, por la ilusión que despertaron sus compañeros, por la oportunidad de regresar a una Copa del Mundo luego de 32 años.

Bolivia, tras quedar en séptimo lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas, ahora disputará un mini torneo de repechaje intercontinental en marzo del 2026, probablemente entre el 23 y el 31, aún sin sede confirmada, aunque se especula que podría desarrollarse en uno de los países anfitriones del Mundial —Estados Unidos, México o Canadá—.

El formato contempla un enfrentamiento con seis selecciones: Bolivia representando a CONMEBOL, dos de CONCACAF, una de Asia, otra de África y Nueva Caledonia por Oceanía. Los equipos jugarán semifinales y finales a partido único, con dos plazas en juego. ¿Volverá Marcelo Martins para estos duelos? Por ahora, Óscar Villegas ya puso las condiciones sobre la mesa.

Bolivia disputó por última vez un Mundial en la edición de Estados Unidos 1994. (Foto: Getty Images)

