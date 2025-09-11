Se cerró la última fecha FIFA por las Eliminatorias 2026 y con eso se marca el retorno de la Liga 1, con Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Cusco FC como los tres clubes mejor posicionados en la pelea por el Torneo Clausura. En medio de este reinicio del campeonato, el cuadro rimense ha recibido una grandísima noticia que seguramente será muy celebrada por los hinchas celestes.

Sucede que, según se pudo apreciar en los últimos entrenamientos de Sporting Cristal, Miguel Araujo ya está totalmente recuperado de la lesión que lo aquejaba desde inicios de agosto y todo hace indicar que será de la partida este fin de semana, cuando los dirigidos por Paulo Autuori visiten a Cusco FC en un choque clave si desean repuntar en la tabla de posiciones.

Como se recuerda, tras el final del encuentro frente a Alianza Lima, los bajopontinos confirmaron que Araujo había sufrido una contusión en la muñeca izquierda, lo que había provocado la fractura del radio discal en dicha zona. Esto, a su vez, llevó a que sea intervenido quirúrgicamente, provocando que se pierda tres partidos hasta antes del receso –uno de ellos fue anulado, el duelo frente a Binacional en Juliaca–.

No obstante, todo ese inconveniente físico forma parte del pasado, por lo que la ‘Fiera’ ha venido entrenando con normalidad bajo la dirección técnica de Paulo Autuori. De esta manera, será el entrenador brasileño quien determine si será titular o no este domingo 14 de septiembre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

La llegada de Araujo al Rímac ha elevado el nivel competitivo de la línea defensiva de Sporting Cristal en lo que va del Torneo Clausura, algo que había sido un dolor de cabeza a lo largo del primer semestre de la temporada. Así pues, ‘SC’ solo ha recibido dos goles en los seis encuentros que ha disputado en el segundo certamen del año.

Por otro lado, al igual que Araujo, Luis Iberico es otro de los elementos celestes que ya entrenan con normalidad tras superar sus problemas físicos. Como se sabe, el delantero no juega en Cristal desde el año pasado y aún no debuta en la Liga 1 2025. Su caso es muy particular y todo dependerá del comando técnico de Autuori. Si está bien, existe la posiblidad de que por lo menos salga en lista.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego del parón por la fecha FIFA de Eliminatorias, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Cusco FC, en el compromiso correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 14 de septiembre desde las 5:30 p.m. y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

