Alianza Lima firmó una de sus actuaciones más convincentes de la temporada al vencer 2-0 a Gremio de Porto Alegre en Matute, por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2025. El equipo dirigido por Néstor Gorosito se impuso con autoridad ante el gigante brasileño y sueña con alcanzar los octavos de final. Entre los protagonistas de la noche estuvo Gaspar Gentile, reciente fichaje blanquiazul, quien tuvo un debut soñado al anotar apenas algunos minutos después de su ingreso al campo.

El argentino de 30 años, con las expectativas a tope, le tocó debutar cuando Alianza Lima aún pasaba apuros de cara a la definición final, pero convirtió el primer gol del encuentro y encaminó la victoria de los íntimos. No obstante, a pesar del resultado favorable, Gentile mantuvo una postura cautelosa y señaló que el marcador pudo ser más amplio.

“Muy contento, muy feliz. Estaba muy ilusionado, tenía muchas ganas que me toque debutar y me tocó. Por suerte me tocó entrar, ayudar al equipo con un gol. Una lástima que no pudimos terminar con un gol más porque tuvimos muchas chances”, declaró al finalizar el partido.

Gaspar Gentile apareció en el área para marcar el primer gol luego de una serie de rebotes. (Foto: GEC)

El delantero también se refirió a la exigente seguidilla de partidos que afronta el club en estas semanas claves. “Tenemos que estar fuertes, unidos porque creo que ahora a cualquiera le puede tocar, hay muchos partidos juntos. Hoy día dimos un pasito, falta un montón. Mañana tenemos que preparar el partido que nos toca contra Cusco”, añadió.

Si bien, el nacionalizado peruano, tuvo pocos días para integrarse al equipo pudo demostrar la confianza que le transmitieron sus compañeros en la previa del compromiso, donde ya sabía que podría sumar algunos minutos, por lo que no dejó de estar enfocado, desde la previa, en dicha posibilidad.

“Uno se va adaptando poco a poco. Son pocos días los que estoy acá, pero trato de adaptarme lo más rápido posible. Son todos buenos jugadores”, sostuvo. Si bien su estreno no pudo haber sido más prometedor, el atacante pidió mesura de cara al encuentro de vuelta en Brasil. Para él, lo más difícil aún está por venir. “Creo que dimos un pasito, pero falta un montón. Falta lo más difícil”, concluyó.

Gaspar Gentile. (Foto: Grupo El Comercio)

¿Cuándo será la vuelta entre Alianza Lima vs. Gremio?

Luego de este 2-0 en el Estadio Alejandro Villanueva, Alianza Lima volverá a enfrentar a Gremio la próxima semana, en el compromiso correspondiente la vuelta de los play-offs de la Copa Sudamericana 2025. Dicho encuentro está programado para el miércoles 23 de julio desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Arena do Gremio.

En cuanto a la transmisión, esta estará a crgo de DSports para toda Latinoamérica, disponible en el servicio de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas opciones para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir todas las incidencias a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR