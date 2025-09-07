El escándalo tras los incidentes entre Independiente y U. de Chile en la Copa Sudamericana sumó un capítulo más: fue la Federación Boliviana la que rechazó el pronunciamiento del ‘Rojo’ y respaldó a Conmebol. Después del comunicado de Independiente manifestando su descontento con la decisión de la Conmebol de expulsarlo de la Copa por los violentos enfrentamientos entre barras e hinchas en su estadio, la organización boliviana fue contundente con su postura.

“La Federación Boliviana de Fútbol rechaza categóricamente las declaraciones emitidas por el Club Atlético Independiente y expresa su pleno respaldo al presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez y a los órganos disciplinarios de la Confederación”. La respuesta de Bolivia reiteró su “rechazo a toda forma de violencia, que solo pone en riesgo la seguridad, la integridad y el espíritu del fútbol sudamericano”.

“Nadie está por encima de las reglas”, se destacó en el comunicado como un fuerte mensaje a Independiente, en el que también se reforzó el deber de cumplir con los protocolos de seguridad. Un pronunciamiento que llega en un momento clave para el futuro de la Selección de Bolivia, que este martes recibirá a Brasil en la última jornada de las Eliminatorias: debe ganar y esperar que Venezuela no haga lo propio ante Colombia de local para obtener el cupo al repechaje del Mundial 2026. ¿Coincidencia o no?

Comunicado de la Federación de Bolivia rechazando la postura de Independiente. (Foto: FBF)

El pedido de Independiente

El club argentino se pronunció y no dudó en responsabilizar directamente a la CONMEBOL y a su presidente, Alejandro Domínguez, de favorecer a Universidad de Chile. Según sostienen, el fallo ignora por completo los reglamentos de la competición y abre un precedente que, a su criterio, “mata al fútbol sudamericano”.

Las sanciones impuestas a Independiente no se limitaron a la eliminación de la Copa Sudamericana. También deberá pagar una multa económica que supera los 250 mil dólares y cumplir con la obligación de disputar siete partidos sin público, lo que afecta de manera directa la estabilidad financiera y deportiva del club.

Lo que más llamó la atención fue el pedido inédito que lanzó el club de Avellaneda: exigir que se retiren del Museo de la CONMEBOL todos los objetos, trofeos y elementos que Independiente entregó a lo largo de los años. Además, solicitó que se elimine cualquier referencia a su historia mientras Alejandro Domínguez continúe en la presidencia.

Independiente solicitó a CONMEBOL retirar toda referencia histórica de su museo (FOTO: Independiente)

TE PUEDE INTERESAR