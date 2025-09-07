Ya es definitivo. Luego del fallo de la Unidad Disciplinaria de Conmebol, Universidad de Chile disputará los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde se verá las caras contra Alianza Lima. Tras los castigos que recibió de parte del organismo, producto de los incidentes en el duelo con Independiente, el duelo de ida será en el Estadio Alejandro Villanueva, este jueves 18 de setiembre (6:30 p.m. hora peruana). En cuanto al duelo de vuelta, ante la imposibilidad de usar el Estadio Nacional de Santiago por el comienzo del Mundial Sub-20, habrá una nueva sede.

Las opciones que le quedaban al ‘Azul’ eran pocas, pues no podía jugar ni en Valparaíso, Rancagua ni Talca, por ser sedes de la Copa del Mundo juvenil; ante ese panorama aparecía Concepción como alternativa pero no alcanzó a serla. Entonces, el cuadro chileno tomó una decisión, y según Radio Cooperativa, recibirá a Alianza Lima en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo el jueves 25 de septiembre (también a las 6:30 p.m.)

Recordemos que este encuentro será el primero como local a nivel internacional donde la U. de Chile deberá jugar a puertas cerradas, de los siete que contempla la medida impuesta por Conmebol -tanto en Copa Libertadores como Sudamericana-, que en total le generará pérdidas económicas por 7 millones de dólares.

U. de Chile estrenará nueva sede en Copa Sudamericana ante Alianza Lima. (Foto: Conmebol)

La U. de Chile deberá jugar el 14 de este mes ante Colo Colo, en la final de la Supercopa de Chile; el 18 ante Alianza Lima en Matute, por la Sudamericana; el 25 la revancha ante los íntimos, en Coquimbo; y el 28 visitará a La Serena. Un calendario apretado, al igual que para el equipo de ‘Pipo’ Gorosito, que jugará, desde el duelo ante Deportivo Garcilaso este sábado 13, seis partidos en 15 días.

Al respecto, el volante Jesús Castillo habló del duelo ante los chilenos por Copa. ”Muy tranquilos, nosotros estábamos esperando el rival que toque, creo que el equipo viene bien preparado y vamos a poder hacer bien las cosas. Es un partido ya que se viene hablando mucho, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo", aseguró el futbolista.

Además, dio su punto de vista sobre la sanción de Conmebol, donde el partido se jugará sin público en Chile. “Es algo que influye un poco porque la hinchada de Alianza siempre está de local y de visita, creo que este año de visitantes nos han acompañado mucho más y es algo injusto para la hinchada de Alianza y para nosotros”, agregó.

Jesús Castillo habló del duelo ante U. de Chile por Copa Sudamericana. (Foto: AFP)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego del parón del campeonato por la fecha FIFA, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Deportivo Garcilaso, en el compromiso correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el sábado 13 de septiembre desde las 7:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

