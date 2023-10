¡No se guardarán nada! LDU y Fortaleza rivalizarán, este sábado 28 de octubre, desde el Estadio Domingo Burgueño Miguel de Uruguay. El compromiso se llevará a cabo a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana), por la final de la Copa Sudamericana. Dos cuadros buscarán la máxima gloria en uno de los torneos más importantes de Sudamérica. En esta nota, podrás conocer la guía de canales para ver el encuentro y los horarios alrededor del mundo.

Liga de Quito va en busca de su quinto título internacional cuando frente a Fortaleza este sábado, 28 de octubre, por la final de la Copa Sudamericana. A su vez, los albos intentarán conseguir su segundo trofeo del certamen, siendo la edición del 2009 la última que ganaron.

El cuadro capitalino atraviesa un gran momento en la actualidad. Se encuentran en la pelea por llevarse la segunda etapa del campeonato ecuatoriano y llegaron a la final de la Sudamericana eliminando a equipos como Defensa y Justicia, Sao Paulo y Ñublense.

A su vez, los centrales llegan como claros favoritos para el duelo ante los brasileños gracias a su gran experiencia en esta clase de partidos. Frente a los cariocas, los universitarios disputarán su octava final internacional en torneos de Conmebol.

El Leão do Pici, en cambio, estará jugando para conseguir su primer trofeo a nivel continental. Antes de su clasificación a esta instancia de la competencia, la mejor participación del equipo de Brasil había sido disputar la fase de grupos.





Canales del LDU vs. Fortaleza

Si no quieres perderte ni un minuto de la final de la Copa Sudamericana, puedes sintonizarlo EN VIVO y EN DIRECTO a través de DIRECTV, ESPN 2, STAR Plus, BEIN Sports y Fanatiz. Además, te recomendamos no intentar verlo a través de Fútbol Libre TV, una fuente pirata. ¡No te lo pierdas!





¿A qué hora juegan LDU vs. Fortaleza?

El enfrentamiento entre LDU y Fortaleza, por la final de la Copa Sudamericana, comenzará a las 3:00 p.m. del sábado 28 de octubre, hora peruana. El mismo horario rige para los países de Colombia y Ecuador. Para Venezuela, Chile y Uruguay, será una hora más (4:00 p.m.). Mientras que en México, es una hora menos (2:00 p.m.).

En Argentina, será a las 5:00 p.m., mientras que en España dará inicio a las 11:00 p.m. No olvides que en Depor puedes encontrar todos los detalles de este partido. A continuación, te proporcionamos el horario en caso de que te encuentres en otro país.





¿Cuál es premio por ganar la Copa Sudamericana?

La Conmebol incrementó los premios de la Copa Sudamericana 2023 en un 30% con respecto a la última edición. El campeón recibirá USD 5 millones, más lo que acumule en las fases anteriores.

En 2022, Independiente del Valle se consagró campeón de la Copa Sudamericana por segunda vez y se llevó un total de 6,9 millones de dólares. Los clubes que jugaron la primera fase se embolsaron 225.000 dólares (como locales) y 250.000 dólares como visitantes. Y los que avanzaron a la fase de grupos recibieron 900.000 dólares.





