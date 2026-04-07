En uno de los partidos más atractivos de la primera fecha de la Copa Sudamericana, se enfrentan River Plate y Blooming este miércoles en el Estadio ‘Tahuichi’ Ramón Aguilera Costas. En la siguiente nota encontrarás los detalles más importantes para disfrutar de este compromiso: los horarios en diversas partes del mundo y los canales con derechos para transmitirlo.

La irregular campaña de los millonarios en la temporada pasada lo dejó sin chances de disputar la Copa Libertadores, por lo que es uno de los favoritos para ser campeón de la presente edición de la Copa Sudamericana.

Desde la llegada de Eduardo Coudet, quien tomó las riendas del equipo tras la salida de Marcelo Gallardo, River no ha parado de ganar y buscará extender su buena racha en la competición internacional.

El último fin de semana, se impuso con autoridad 3-0 sobre Belgrano y trepó hasta la segunda casilla de la tabla de posiciones del Grupo B de la Liga Profesional Argentina, solo tres puntos por detrás del líder Independiente Rivadavia.

Por su parte, Blooming tiene la firme convicción de hacerse fuerte en condición de local en este inicio del Grupo H del torneo en Santa Cruz de la Sierra. El choque será dirigido por el árbitro colombiano Andrés Rojas.

En lo deportivo, la ‘Academia’ debutó con triunfo en la competición doméstica. Fue goleada de 5-0 sobre Guabirá con un rendimiento bastante alto, lo que hace pensar que competirá en gran medida ante el favorito club argentino.

River Plate vs. Blooming: horarios del partido

El encuentro entre River Plate vs. Blooming está pactado para este miércoles 8 de abril desde las 7:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 9:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 8:30 p.m.; en México a las 6:30 p.m.; y en España a las 1:30 a.m. del jueves.

River Plate vs. Blooming: canales de TV

El partido entre River Plate vs. Blooming se disputará en el Estadio ‘Tahuichi’ Ramón Aguilera Costas, con la transmisión exclusiva de DSports para todo el territorio sudamericano, disponible en el paquete de DIRECTV y en la plataforma de streaming de DGO; ESPN también cuenta con los derechos televisivos del torneo, así como su servicio de pada por Disney Plus Premium. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro en la página web de Depor.

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