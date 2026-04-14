River vs. Carabobo FC se enfrentan este miércoles 15 de abril, por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana en el estadio Monumental de Núñez, en la ciudad de Buenos Aires. En esta nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y demás detalles. Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

Los ‘Millonarios’ buscará su primera victoria en la competencia, pues debutaron en la ciudad de Santa Cruz ante Blooming con empate 1-1, pese a quedarse en inferioridad numérica desde los primeros minutos de juego. De hecho, hasta tuvo ventaja parcial con la anotación de su delantero Sebastián Driussi.

Además, llega con la moral al tope, luego de vencer el último fin de semana a Racing, por la Liga Profesional Argentina, en el mismísimo Ciclindro de Avellaneda con anotaciones de Facundo Colidio y nuevamente Sebastián Driussi, la carta gol más importante en el equipo que dirige el argentino Eduardo ‘Chacho’ Coudet.

Sebastián Driussi lleva una importante racha de goles. (Foto: River Plate)

Por su parte, Carabobo FC marcha como líder en la serie, tras derrotar en el Polideportivo Misael Delgado de Valencia a Bragantino de Brasil por la mínima diferencia con tanto de Ezequiel Neira, en un vibrante partido que supieron controlar, pese a los intentos del rival.

A diferencia de River Plate, Carabobo no se ubica en los primeros lugares en la Liga de Venezuela y marcha en la sexta posición con 16 puntos, muy por debajo del líder Deportivo La Guaira con 23.

Alineaciones probables

River: Beltrán, Ramírez, Acuña, Martínez Quarta, Montiel, Moreno, Vera, Galván, Driussi, Colidio, Subiabre.

Carabobo FC: Bruera, Fuentes, González, Bahachille, Tortolero, Pérez, Orozco, López, Meza, Mendoza, Ramírez.

River vs. Carabobo: horarios del partido

El encuentro entre River vs. Carabobo está pactado para este miércoles 15 de abril desde las 7:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 9:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 8:30 p.m.; en México a las 6:30 p.m.; y en España a las 1:30 a.m. del jueves.

River vs. Carabobo: canales de TV

El partido entre River vs. Carabobo se disputará en el Estadio Monumental de Buenos Aires, con la transmisión exclusiva de DSports para todo el territorio sudamericano, disponible en el paquete de DIRECTV y en la plataforma de streaming de DGO; ESPN también cuenta con los derechos televisivos del torneo, así como su servicio de pada por Disney Plus Premium. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro en la página web de Depor.

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