Cusco FC fue el club revelación de la Liga 1 en 2025 y, como premio mayor, alcanzó un cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores de la presente temporada. Por tal motivo, mantiene la base del plantel y buscará trascender también a nivel internacional.

Con el inicio de los entrenamientos en la ciudad imperial, los dirigidos por el argentino Miguel Rondelli buscan la necesaria e importante competencia en las próximas semanas, a fin de llegar en las mejores condiciones para su reto mayor, y este lunes se confirmó su primer partido amistoso internacional.

Será ante el vigente campeón de Bolivia en la ciudad de El Alto. Con una altura de 4150 msnm, este fortín es incluso utilizado por la selección de ese país, que jugará el repechaje al Mundial 2026 en las próximas semanas.

“Este 24 de enero, nos enfrentamos al Campeón Boliviano, en una tarde muy especial. Un partido que nos permite competir, sumar experiencia y seguir consolidando nuestro juego”, indicó el club cusqueño en sus cuentas oficiales.

Cusco FC tuvo tres jugadores que fueron elegidos en el 11 ideal del 2025. Se trata del portero Pedro Díaz, el mediocampista Iván Colman, y el delantero y goleador del campeonato, Facundo Callejo.

Todos ellos continuarán en el club dorado para el 2026, en busca de la primera estrella en la institución y alcanzar los octavos de final del campeonato más prestigioso del continente.

Como se recuerda, tras quedar en el segundo lugar de la tabla acumulada 2025, disputó el playoff ante Sporting Cristal, club que había dejado en el camino a Alianza Lima.

Cusco FC perdió 1-0 en Lima y en la revancha se hizo fuerte de local, imponiéndose por 2-0 con anotaciones de Iván Colman y Facundo Callejo.

