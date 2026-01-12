Aamet Calderón jugará en Atlético Grau en la temporada 2026. (Foto: Universitario)
En los últimos años, hay un tricampeón del fútbol peruano con Universitario que presentó la particularidad de no sumar minutos: Aamet Calderón. El guardameta aún no tiene la oportunidad de debutar de manera profesional, a pesar de tener tres títulos. ¿La razón? Fue considerado como el tercer arquero y no hubo ocasiones para jugar un duelo oficial. Para este 2026, todo indica que su destinó podría tener un giro ya que, desde el club, anunciaron su préstamo. La ‘Araña’ será parte de Atlético Grau de Piura, en un préstamo por toda la temporada.

Noticia en desarrollo...

