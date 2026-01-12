El proyecto tetracampeonato en Universitario ya está en marcha y desde tienda crema se encuentran afinando detalles para empezar la competencia. Bajo el mando de Javier Rabanal, tendrán una semana intensa en Campo Mar, donde también enfrentarán un partido amistoso ante un equipo de Liga 1: Sport Boys. De esta manera, quedarán listos para jugar la próxima semana en el Monumental su partido de presentación ante Universidad de Chile.

Este lunes 12 de enero, Universitario entrenó en Campo Mar desde las 10:00 a.m. (hora peruana). El martes 13 habrá doble turno en el mismos escenario, el segundo será desde las 4:30 p.m. (hora peruana). El miércoles 14 solo habrá uno, pero el jueves 15 se repetirá la escena de entrenar dos veces.

El viernes 16 será también el turno matutino para quedar listo en lo que respecta al sábado 17, donde enfrentarán a Sport Boys. Los cremas recibirán a los rosados en las instalaciones de Campo Mar, como parte de su primer partido amistoso de preparación a puertas cerradas.

Tras jugar contra Sport Boys, el domingo tendrán el día libre para realizar distintas actividades. Ya la próxima semana, jugarán también un amistoso ante Melgar el martes 20 de enero en el estadio Monumental, como previa a lo que será la Noche Crema 2026 en el mismo escenario.

Javier Rabanal lidera las prácticas de la 'U' en las instalaciones de Campo Mar.

El sábado 24 de enero, Universitario tendrá su presentación oficial ante su público, en lo que se estima también un Estadio Monumental lleno para el primer partido de este 2026 que abren sus puertas. El rival del duelo será Universidad de Chile, equipo que también se encuentra en etapa de preparación.

En lo que respecta a la Liga 1, también tuvieron la oportunidad de conocer quién será su primer rival: ADT. Para este choque, también serán locales. Ya en la segunda fecha, jugarán contra Cusco FC en condición de visitantes. En el mes de abril, debutarán en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Las novedades de Universitario

Cabe resaltar que, para este 2026, Universitario se reforzó con tres jugadores extranjeros: Caín Fara, Héctor Fertoli y Sekou Gassama. Además, contará con el regreso de Diego Romero para ser arquero principal, tras la salida de Sebastián Britos de la institución. Desde tienda ‘merengue’ apostarán por el guardameta peruano.

En cuanto a las bajas, se fueron Sebastián Britos, Gabriel Costa, Jairo Vélez, Diego Churín y Rodrigo Ureña, quien dejó el club luego de tres años exitosos con títulos consecutivos. Además, Jorge Fossati también dejó la dirección técnica luego de dos ciclos igual de exitosos tras no llegar a un acuerdo para seguir con la directiva, pese a que tenía vínculo por todo el 2026.

Jorge Fossati fue campeón con Universitario en 2023 y 2025. (Foto: Lenin Tadeo / GEC)

Por otro lado, en Ate aseguraron las renovaciones de Williams Riveros y Matías di Benedetto, con la salvedad de que serán inscritos apenas salga su nacionalización, que sería entre enero y febrero. Horacio Calcaterra y el portero Miguel Vargas también sellaron su continuidad, pero no ocupan plaza de extranjeros. Eso sí, queda definir si en la ‘U’ todavía harán una contratación más, a falta de confirmación y que en la Liga 1 2026 puedan jugar siete extranjeros a la vez.

