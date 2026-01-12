Para nadie es un secreto que de un tiempo a esta parte, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se ha visto envuelta en más de una polémica, las mismas que han situado a la gestión de Agustín Lozano en una crisis con muchísimos cuestionamientos, no solo por las decisiones entorno a la Selección Peruana, sino también por la mala organización de la Liga 1. Así pues, a propósito de este panorama, Renato Tapia, uno de los referentes de la ‘Bicolor’, dio a conocer su punto de vista.

En una reciente entrevista con el programa Doble Punta, el futbolista de 30 años se refirió a lo que ocurre en la interna de la FPF e hizo hincapié en su incomodidad cuando lo relacionan con las cosas que ocurren puertas adentro. “Me da mucha pena todo lo que pasa dentro de la Federación. Nosotros damos la cara y no somos trabajadores de la FPF. No voy a soportar que se manipule mi nombre por intereses personales”, señaló.

Según su percepción, los problemas en la FPF han salpicado a los jugadores de la Selección Peruana y en algunos casos estos han tenido que ver cómo sus nombres se manchan por situaciones en las que no tienen nada que ver. El volante nacional se mostró frustrado por lo que viene ocurriendo.

“Mucha gente en la FPF me ha llamado porque está insegura con su trabajo, dicen que no la pasan bien. Me molesta que se trate de manchar a un jugador o una persona por un interés personal. Eso ha estado pasando. Hay muchas cosas que me tienen cansado y frustrado”, agregó.

En otro momento de su intervención, Renato Tapia afirmó que, ante tanto ruido, los jugadores han meditado sobre la posibilidad de retirarse de la ‘Blanquirroja’ a modo de protesta, con la intención de que exista un cambio radical. No obstante, también es consciente que desde afuera no podrán hacer mucho.

“Hemos llegado a un punto en el que, para nosotros, la única manera de protestar es retirándonos de la selección. Es la única manera de que pueda haber un cambio. Incluso si te vas, es muy difícil hacer el cambio desde afuera. Nadie quiere asumir responsabilidades, ni los jugadores lo han hecho”, comentó.

Por último, el jugador del Al-Wasl arremetió contra algunos compañeros de profesión que toman una postura hipócrita ante los problemas que ocurren en el fútbol peruano, diciendo una cosa, pero sintiendo otra. Eso sí, aseguró que cada uno se hace cargo de sus acciones.

“En el grupo de jugadores también hay hipocresía. Dicen una cosa y sienten otra. Eso seguro, pero ya queda en uno mismo. Seguro esto que digo saldrá en todos los periódicos, pero yo creo que tus acciones denotan lo que uno dice o no dice”, disparó el ‘Cabezón’, uno de los referentes del actual plantel de la Selección Peruana.

