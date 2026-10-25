El duelo más atractivo de la temporada se disputa hoy, domingo 25 de octubre, en el Spotify Camp Nou. FC Barcelona y Real Madrid protagonizarán una nueva edición de El Clásico por la jornada 10 de LaLiga, en un choque directo entre los dos grandes candidatos al título que, dada la brecha actual en la tabla, podría marcar el rumbo definitivo del campeonato español. Veremos si el juego intenso de Hansi Flick se impondrá o la estrategia defensiva de Mourinho logrará silenciar la casa azulgrana.

Los dirigidos por Hansi Flick llegan con paso perfecto e invictos en el torneo doméstico. Aunque vienen de caer ante el PSG por la Champions League —partido que dejó la sensible lesión de Dani Olmo—, el conjunto azulgrana ha demostrado un funcionamiento colectivo sólido, respaldado en el desequilibrio ofensivo de sus figuras Lamine Yamal y Raphinha.

Por su parte, el Real Madrid encara su segundo examen de máxima exigencia en la era de José Mourinho. Luego de que la derrota frente al Atlético de Madrid le costara relegar puestos en la clasificación, la Casa Blanca necesita una victoria urgente para mantener vivas sus aspiraciones ligueras. A diferencia de su rival de turno, el estratega luso todavía busca afianzar el once ideal que logre plasmar su idea futbolística en el campo.

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BARCELONA, CATALUÑA (ESPAÑA), 25/10/2026. Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO el Clásico Barcelona vs. Real Madrid hoy en Spotify Camp Nou por LaLiga. FOTO: Imagen creada por la IA de ChatGPT.

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Barcelona vs. Real Madrid EN DIRECTO: fecha, hora y dónde ver EN DIRECTO el Clásico

Partido: FC Barcelona vs. Real Madrid

Competición: LaLiga EA Sports 2026-27 (Jornada 10 de 38)

Fecha: Domingo, 25 de octubre de 2026

Hora: 9:00 p. m. (hora de España)

Estadio: Spotify Camp Nou (Barcelona, España)

Último antecedente liguero: FC Barcelona 2-0 Real Madrid (10 de mayo de 2026, goles de Marcus Rashford y Ferran Torres).