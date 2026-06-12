LOS ÁNGELES, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS), 12/06/2026.- Cobertura oficial de Trece (Canal 13) EN VIVO GRATIS para mirar el partido entre Paraguay y Estados Unidos este viernes 12 de junio por la fecha 1 del grupo D del Mundial 2026 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California. FOTO DE DANIEL DUARTE PARA AFP
LOS ÁNGELES, CALIFORNIA (ESTADOS UNIDOS), 12/06/2026.- Cobertura oficial de Trece (Canal 13) EN VIVO GRATIS para mirar el partido entre Paraguay y Estados Unidos este viernes 12 de junio por la fecha 1 del grupo D del Mundial 2026 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California. FOTO DE DANIEL DUARTE PARA AFP

La selección paraguaya pone en marcha su participación en la Copa Mundial FIFA 2026 este viernes 12 de junio cuando enfrente a Estados Unidos en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California. El encuentro corresponde a la primera jornada del Grupo D y comenzará a las 10:00 p.m. de Asunción (9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT).

¿Quieres ver el debut de la Albirroja desde tu televisor, celular, computadora o tablet? La transmisión oficial para Paraguay estará disponible mediante la señal abierta de y sus plataformas digitales, permitiendo a millones de aficionados seguir el partido completamente en vivo.

Aquí te contamos cómo acceder a la cobertura y qué opciones existen para ver el Paraguay vs. Estados Unidos desde cualquier lugar.

¿Dónde ver Trece EN VIVO, Paraguay vs. Estados Unidos por el Mundial 2026?

Los aficionados paraguayos podrán seguir el encuentro mediante la señal abierta de Trece, uno de los canales con mayor cobertura nacional durante la Copa Mundial FIFA 2026.

Opciones de transmisión

  • Trece (Canal 13)
  • Señal abierta nacional
  • Cableoperadores afiliados
  • Plataforma digital de Trece

¿Cómo ver Canal 13 Online EN VIVO?

Además de la televisión abierta, los usuarios podrán acceder a la programación de Trece mediante sus plataformas digitales compatibles con:

  • Teléfonos móviles
  • Computadoras
  • Tablets
  • Smart TV
  • Navegadores web

También puedes hacerlo dirigiéndote a la .

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Paraguay vs. Estados Unidos por el Mundial 2026

DatoInformación
PartidoParaguay vs. Estados Unidos
CompeticiónCopa Mundial FIFA 2026
GrupoD
FechaViernes 12 de junio de 2026
Hora10:00 p.m. de Asunción
TVTrece (Canal 13)
StreamingCanal 13 Online
EstadioSoFi Stadium
CiudadLos Ángeles, California
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, televisión deportiva y streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y cuenta con 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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