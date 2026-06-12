En lo que será la última inauguración que viva esta Copa Mundial de Fútbol 2026, este viernes 12 de junio tenemos un duelo de pronóstico reservado. El anfitrión, Estados Unidos, recibirá a Paraguay, en un partido que promete ser vibrante de principio a fin y en donde la Albirroja buscará dar el primer golpe en un Grupo D bastante parejo junto a Turquía y Australia. A continuación, te dejo con los horarios y canales que van a transmitir este duelo de Estados Unidos vs. Paraguay minuto a minuto.
¿A qué hora juega Estados Unidos vs. Paraguay por el Mundial de Fútbol 2026?
La transmisión de Estados Unidos vs. Paraguay, este viernes 12 de junio, por la Jornad 1 del Grupo D del Mundial 2026 iniciará a partir de las 9pm ET / 6pm PT o desde las 22:00 horas de Asunción. Sin embargo, aquí te dejo con más horarios para que puedas seguir este enfrentamiento desde diferentes partes del mundo.
- España: 3:00 a.m. (sábado 13)
- México: 19:00 horas
- Canadá: 9pm Toronto / 6pm BC
- Argentina: 22:00 horas
- Bolivia: 21:00 horas
- Chile: 21:00 horas
- Colombia: 20:00 horas
- Ecuador: 20:00 horas
- Centroamérica: 19:00 horas
- Perú: 20:00 horas
- Uruguay: 22:00 horas
- Venezuela: 21:00 horas
¿Qué canal transmite Estados Unidos vs. Paraguay EN VIVO por el Mundial de Fútbol 2026?
Para ver la transmisión de Estados Unidos vs. Paraguay hay una gran cantidad de opciones, tanto en señal de paga, como en señal abierta y streaming online. Desde Estados Unidos, el partido se transmitirá vía FOX (inglés) y Telemundo o Peacock (español), mientras que en Paraguay se podrá ver en señal abierta a través de GEN, Trece, Popu TV y mediante DIRECTV o Disney Plus.
- España: DAZN
- México: TV Azteca 7, Canal 5 y TUDN
- Canadá: TSN o Tubi
- Argentina: Telefe, TyC Sports, DIRECTV Sports y Disney Plus
- Bolivia: Tigo Sports, Entel Gol, Red UNO y Unitel
- Chile: Chilevisión, DIRECTV Sports y Disney Plus
- Colombia: GOL Caracol, Canal RCN y DIRECTV Sports
- Ecuador: El Canal del Fútbol y DIRECTV Sports
- Centroamérica: Tigo Sports y FOX
- Perú: DIRECTV Sports y América TV
- Uruguay: DIRECTV Sports
- Venezuela: DIRECTV Sports
Estados Unidos vs. Paraguay: posibles alineaciones del Mundial 2026
- Estados Unidos: Matt Turner; Sergiño Dest, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Tyler Adams, Weston McKennie, Giovanni Reyna; Timothy Weah, Christian Pulisic, Folarin Balogun.
- Paraguay: Roberto Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Júnior Alonso; Andrés Cubas, Mathías Villasanti, Diego Gómez; Miguel Almirón, Julio Enciso (duda), Antonio Sanabria.
Horario, TV y dónde ver Estados Unidos vs. Paraguay EN VIVO por Mundial 2026
- Fecha: Viernes 12 de junio de 2026
- Partido: Estados Unidos vs. Paraguay por la Jornada 1 del Mundial 2026
- Lugar: SoFi Stadium de Inglewood, California, Estados Unidos
- Horario: 9pm ET / 6pm PT / 22:00 Paraguay
- Canal TV: FOX, Telemundo y Peacock (USA) / GEN, Trece, Popu TV, Disney Plus y DIRECTV (Paraguay)