La última oportunidad rumbo al Mundial 2026 pone frente a frente a Irak y Bolivia en un duelo cargado de tensión. Cada jugada puede cambiar el destino de ambos equipos. Este martes 31 de enero (10:00 p.m. PER/COL y 11:00 p.m. BOL) en el Estadio BBVA , dos selecciones con realidades distintas, pero con el mismo sueño, se juegan el todo por el todo por un lugar en la cita más importante del fútbol.

La ‘Verde’ llega con el impulso anímico de haber superado a Surinam en semifinales, alimentando la ilusión de un país que sueña con volver a un Mundial tras más de tres décadas de ausencia. En la otra esquina, Irak aparece como un rival disciplinado y competitivo, que ha sabido abrirse camino en las eliminatorias asiáticas y quiere volver a pisar fuerte en el escenario internacional.

Se espera un partido intenso, de mucha estrategia y emociones al límite, donde cualquier error puede ser decisivo en la lucha por el último boleto disponible. Si quieres ver el partido Irak vs. Bolivia EN VIVO, podrás seguirlo minuto a minuto y en directo a través de DIRECTV.

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, Bolivia vs. Irak del Repechaje al Mundial 2026?

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¿Cómo ver DGO ONLINE por Internet, Bolivia vs. Irak por Repechaje al Mundial 2026?

A través de DIRECTV GO (DGO) es posible ver los partidos más importantes del fútbol español, entre ellos el encuentro Bolivia vs. Irak correspondiente a la final del Repechaje al Mundial 2026. El servicio puede utilizarse en dispositivos como teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV. Para acceder, se requiere una suscripción (el precio varía según el país) y la descarga de la aplicación DGO desde la Google Play Store para Android o la App Store para Apple TV.

Horarios, TV y dónde ver en vivo Bolivia vs. Irak por el repechaje al Mundial 2026

Día : Martes 31 de marzo de 2026

: Martes 31 de marzo de 2026 Evento : Repechaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026

: Repechaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026 Partido : Bolivia vs. Irak

: Bolivia vs. Irak Hora : 23:00 de La Paz

: 23:00 de La Paz Canal : DIRECTV en Sudamérica, BTV y Entel TV en Bolivia

: DIRECTV en Sudamérica, BTV y Entel TV en Bolivia Estadio BBVA de Guadalupe, Monterrey (México)