El FC Barcelona visita al Valencia CF este domingo 6 de septiembre por la fecha 4 de LaLiga EA Sports, en un duelo de alta exigencia en el estadio de Mestalla. El encuentro comenzará a las 16:15 horas de España (CEST) y enfrentará a dos clubes históricos del fútbol español en uno de los campos con mayor tradición y presión de LaLiga. Para los aficionados que siguen el campeonato desde Sudamérica, ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO podrás hacerlo a través de la señal oficial de DIRECTV Sports (DSports) y vía streaming en DGO, disponible desde celulares, computadoras, tablets y Smart TV.
¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, FC Barcelona vs. Valencia por LaLiga 2026-27?
El partido FC Barcelona vs. Valencia CF se juega este domingo 6 de septiembre en Mestalla por la fecha 4 de LaLiga 2026/27. En los países sudamericanos con señal de DirecTV, se podrá seguir por DSports en TV y por DGO vía streaming, con horarios locales desde las 9:15 a. m. hasta las 11:15 a. m.
|País
|Hora local
|TV por cable/satélite
|Streaming
|Argentina
|11:15 a. m.
|DSports
|DGO
|Bolivia
|10:15 a. m.
|DSports
|DGO
|Chile
|10:15 a. m.
|DSports
|DGO
|Colombia
|9:15 a. m.
|DSports
|DGO
|Ecuador
|9:15 a. m.
|DSports
|DGO
|Paraguay
|10:15 a. m.
|DSports
|DGO
|Perú
|9:15 a. m.
|DSports
|DGO
|Uruguay
|11:15 a. m.
|DSports
|DGO
|Venezuela
|10:15 a. m.
|DSports
|DGO
Canales de DIRECTV Sports
- Canal 610 SD y 1610 HD de DSports
- Canal 612 SD y 1612 HD de DSports 2
- Canal 613 SD y 1613 HD de DSports 3
- Canal 614 SD y 1614 HD de DSports 4K
La cobertura incluirá previa, alineaciones confirmadas, análisis y transmisión completa desde Toronto.
¿En qué dispositivos puedo ver DGO?
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Computadoras
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Teléfonos móviles
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- iPhone
Tablets
- Android
- iPad
Smart TV y streaming
- Samsung Smart TV
- LG Smart TV
- Android TV
- Google TV
- Roku
- Apple TV
- Amazon Fire TV Stick
- Chromecast
Datos clave: horario, TV y dónde ver FC Barcelona vs. Valencia EN VIVO por LaLiga
- La opción principal de DirecTV en Sudamérica será DSports para TV de paga y DGO para streaming. Es una alternativa especialmente práctica para usuarios que quieran verlo desde móvil, navegador o Smart TV, sin depender del decodificador.fotmob+1
- Perú, Colombia y Ecuador tienen el pitazo inicial a las 9:15 a. m.; en cambio, será a las 10:15 a. m. en Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela, y a las 11:15 a. m. en Argentina y Uruguay.espn.com+1
- Se recomienda ingresar a DGO con anticipación y comprobar que el plan contratado incluya la señal de DSports. Las programaciones pueden ajustarse por decisión del operador, por lo que conviene validar el evento específico en la guía de DGO o DirecTV el mismo domingo.
- Para México y Centroamérica, la transmisión de LaLiga no corresponde habitualmente a DirecTV/DGO: la alternativa reportada es SKY Sports. En Estados Unidos y Puerto Rico, la cobertura se maneja por ESPN Deportes y ESPN+.