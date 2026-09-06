Mestalla será escenario este domingo de uno de los partidos más atractivos de la cuarta jornada de LaLiga EA Sports 2026-27. El FC Barcelona visita al Valencia con la intención de mantener su arranque perfecto y aprovechar el tropiezo del Real Madrid, mientras el conjunto dirigido por Carlos Corberán buscará su primera victoria de la temporada.

La transmisión oficial del partido en México estará a cargo de SKY Sports, en los canales 516 SD y 1516 HD, con opción de señal en 4K. Los aficionados también podrán seguir el encuentro por Internet mediante SKY+, la plataforma de streaming de SKY. LaLiga confirma que el duelo corresponde a la jornada 4 y se disputará este domingo 6 de septiembre.

¿Dónde ver SKY Sports HD EN VIVO, FC Barcelona vs. Valencia por LaLiga 2026?

Además de México, SKY Sports transmitirá el FC Barcelona vs. Valencia en Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala. Estos son los números de los canales de televisión de SKY Sports en cada país:

México: canales 516 SD y 1516 HD

canales 516 SD y 1516 HD Costa Rica: canales 516 SD y 1516 HD

canales 516 SD y 1516 HD República Dominicana: canales 516 SD y 1516 HD

canales 516 SD y 1516 HD Nicaragua: canales 516 SD y 1516 HD

canales 516 SD y 1516 HD El Salvador: canales 516 SD y 1516 HD

canales 516 SD y 1516 HD Honduras: canales 516 SD y 1516 HD

canales 516 SD y 1516 HD Panamá: canales 516 SD y 1516 HD

canales 516 SD y 1516 HD Guatemala: canales 516 SD y 1516 HD

La disponibilidad de los canales puede depender del paquete contratado por cada usuario. La guía de canales de SKY incluye actualmente a LALIGA EA SPORTS dentro de su oferta deportiva.

¿Cómo mirar LaLiga EN VIVO, FC Barcelona vs. Valencia?

SKY+ es la plataforma de streaming de SKY que permite acceder a la programación contratada a través de dispositivos compatibles. Para este partido, es la alternativa online para quienes prefieran seguir la transmisión sin recurrir únicamente al servicio tradicional de televisión.

Los planes de SKY+ señalados en esta guía son Sky+ Básico, con un precio de $299 pesos mensuales, y Sky+ Premium, cuyo costo es de $499 pesos al mes.

SKY+ Básico

El plan SKY+ Básico incluye:

Más de 80 canales en HD

Contenido de entretenimiento y deportes incluido en el paquete

Contenido en 4K, según disponibilidad

1 equipo SKY

Acceso a 1 dispositivo móvil

Precio: $299 pesos al mes

SKY+ Premium

El plan SKY+ Premium incluye:

Más de 100 canales en HD

Contenido de entretenimiento y deportes incluido en el paquete

Contenido en 4K, según disponibilidad

1 equipo SKY

Acceso a 2 dispositivos móviles

Precio: $499 pesos al mes

Los precios, contenidos y condiciones de contratación pueden variar, por lo que conviene revisar la oferta vigente de SKY antes de suscribirse.

¿En qué dispositivos puedo ver SKY+ en México?

La plataforma de SKY puede utilizarse para seguir la programación en dispositivos compatibles, por lo que los usuarios pueden optar por diferentes alternativas para ver el partido desde Internet.

Entre las opciones se encuentran:

Teléfonos móviles

Tabletas

Computadoras

Smart TV

Dispositivos de streaming

Decodificadores compatibles con SKY+

De esta manera, quienes cuenten con una suscripción podrán seguir el FC Barcelona vs. Valencia en vivo online, sujeto a las condiciones del paquete contratado.

¿Dónde ver SKY Sports EN VIVO, FC Barcelona vs. Valencia en Centroamérica?

SKY Sports también tiene presencia en distintos países de Centroamérica y el Caribe. Para el partido entre FC Barcelona y Valencia, la transmisión está disponible en México y los mercados de la región señalados anteriormente.

País SKY Sports México Canal 516 SD y 1516 HD Costa Rica Canal 516 SD y 1516 HD República Dominicana Canal 516 SD y 1516 HD Nicaragua Canal 516 SD y 1516 HD El Salvador Canal 516 SD y 1516 HD Honduras Canal 516 SD y 1516 HD Panamá Canal 516 SD y 1516 HD Guatemala Canal 516 SD y 1516 HD

¿Cómo llegan FC Barcelona y Valencia al partido por LaLiga 2026-27?

El Barcelona llega como líder de LaLiga con nueve puntos, después de ganar sus tres primeros partidos. El equipo de Hansi Flick, además, registra 12 goles a favor y apenas dos en contra, por lo que buscará mantener su pleno de victorias en su visita a Mestalla.

El Valencia atraviesa una situación muy diferente. El conjunto de Carlos Corberán suma un punto en tres jornadas, producto de un empate y dos derrotas. Los valencianistas han marcado un solo gol y recibido cuatro, por lo que necesitan reaccionar ante uno de los principales candidatos al título.

El último enfrentamiento entre ambos equipos en Mestalla terminó con triunfo del Valencia por 3-1, un antecedente que el conjunto local intentará utilizar como referencia para buscar nuevamente los tres puntos.

Horario, TV y dónde ver en vivo FC Barcelona — Valencia por LaLiga 2026

Partido Valencia vs. FC Barcelona, por la cuarta jornada de LaLiga EA Sports 2026-27 Día Domingo 6 de septiembre de 2026 Canal en México SKY Sports Canales SKY Sports 516 SD y 1516 HD Streaming SKY+ Hora en México 08:15 a. m. Hora en Estados Unidos 10:15 a. m. ET / 7:15 a. m. PT Hora en Argentina 11:15 a. m. Hora en Perú 09:15 a. m. Hora en España 16:15 Estadio Mestalla, Valencia, España