El Valencia CF de Carlos Corberán recibirá al FC Barcelona de Hansi Flick este domingo 6 de septiembre en punto de las 16:15 horario peninsular / 10:15 a.m. ET / 8:15 a.m. Tiempo del Centro de México / 7:15 a.m. PT. Este encuentro marcará la última visita oficial culé al histórico Estadio de Mestalla, el cual cumple 103 años de historia antes de su mudanza, y la oportunidad para el puntero del campeonato español de sacarle puntos de ventaja a su más cercano perseguir: su archirrival Real Madrid. A continuación, te compartimos una detalla guía de canales de televisión y plataformas de streaming que transmitirán el partido FC Barcelona vs. Valencia en vivo en Estados Unidos, España, México y el resto del mundo.
¿Dónde ver FC Barcelona vs. Valencia EN VIVO en Estados Unidos?
La transmisión en Estados Unidos del partido entre FC Barcelona contra Valencia CF será por los siguientes canales:
- ESPN Deportes
- ESPN+
- fuboTV
- ESPN App
¿En qué canal ver FC Barcelona vs. Valencia en México?
La transmisión del partido entre FC Barcelona y Valencia por LaLiga EA Sports en México:
- Sky Sports
- Sky+
- izzi
¿En qué canal ver FC Barcelona vs. Valencia EN DIRECTO en España?
FC Barcelona y Valencia es un emocionante partido que será transmitido EN DIRECTO por Movistar+, LaLiga TV Bar HD y M+ LALIGA TV en el territorio español.
¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Valencia por LaLiga 2026-27 en América Latina?
En América Latina, el partido entre FC Barcelona contra Valencia será televisado por DirecTV Sports y la plataforma de streaming DGO.
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
- Brasil: CazéTV
- Chile: DIRECTV Chile, DGO
- Colombia: DIRECTV Colombia, DGO
- Costa Rica: Sky Sports Norte, ViX
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO
- Perú: DIRECTV Perú, DGO
- Uruguay: DIRECTV Uruguay, DGO
- Venezuela: DIRECTV Venezuela, DGO, inter
¿A qué hora juegan FC Barcelona vs. Valencia?
Los horarios del partido entre FC Barcelona contra Valencia por la cuarta jornada de LaLiga EA Sports.
|País
|Horarios
|Estados Unidos
|10:15
|España
|16:15
|México
|08:15
|Guatemala
|08:15
|El Salvador
|08:15
|Honduras
|08:15
|Nicaragua
|08:15
|Costa Rica
|08:15
|Panamá
|09:15
|Perú
|09:15
|Colombia
|09:15
|Ecuador
|09:15
|Chile
|10:15
|Venezuela
|10:15
|Bolivia
|10:15
|Argentina
|11:15
|Uruguay
|11:15
|Paraguay
|11:15
|Brasil
|11:15