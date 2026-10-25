El Clásico vivirá una nueva edición y esta vez será desde el Estadio Spotify Camp Nou, donde Barcelona recibirá a Real Madrid en la Jornada 10 de LaLiga. El partido contará con la televisación de Movistar Plus+ en directo e iniciará a las 21:00 hora peninsular. Por ahora, Barcelona es líder absoluto con 27 puntos, obteniendo 9 de 9 en este arranque liguero; por su parte, Real Madrid se ubica tercero a 6 puntos de los blaugranas. A continuación, te dejo con todos los detalles para ver la transmisión del encuentro.
¿Cómo ver Movistar LaLiga TV EN DIRECTO, FC Barcelona — Real Madrid por LaLiga 2026-27?
En España, el partido FC Barcelona — Real Madrid se verá a través de los canales de fútbol de Movistar Plus+ (Liga de Campeones / LaLiga por Movistar Plus+ / LaLiga TV Bar) incluidos dentro de los paquetes que tienen los derechos de LaLiga EA Sports, la Supercopa de España 2026 y la Champions League. El precio depende de si contratas solo la suscripción básica Movistar Plus+ o los paquetes de fútbol (LaLiga o Todo el Fútbol) añadidos a tu tarifa miMovistar.
- Movistar Liga de Campeones (Dial 60 de Movistar y 115 de Orange TV)
- Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV)
- Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV)
- Movistar LaLiga TV 2 (Dial 57 de Movistar y 112 de Orange TV)
- LaLiga TV Bar (Canal 146 de Movistar)
¿Dónde ver Movistar Plus EN DIRECTO, FC Barcelona — Real Madrid por streaming online?
El FC Barcelona — Real Madrid por la Jornada 10 de LaLiga EA Sports 2026-27 se podrá ver en streaming a través de Movistar Plus en España, siempre que tengas contratado el paquete de fútbol correspondiente. Movistar Plus es una plataforma de televisión de pago cuyo precio depende del paquete elegido (básico, cine, deportes, fútbol, series, etc.) y de las promociones activas, por lo que las tarifas pueden variar con frecuencia.
Precios aproximados Movistar Plus+ y fútbol (octubre 2026)
|Producto / Pack
|Precio aproximado mensual
|Detalles principales
|Movistar Plus+ básico
|9,99 €
|Plataforma básica de TV, incluye un partido destacado de LaLiga por jornada, cine y series seleccionados.
|Pack LaLiga (miMovistar)
|36 €
|Añade todos los partidos de LaLiga EA Sports e Hypermotion a tu tarifa miMovistar.
|Pack Champions / competiciones UEFA
|23–24 €
|Añade Champions, Europa League y otras competiciones europeas.
|Pack Todo el Fútbol
|117 €
|Incluye LaLiga, Hypermotion, competiciones UEFA y otros torneos en un único pack.
|Pack miMovistar (600 mb de fibra + 2 líneas móviles + LaLiga + Champions)
|102 €
|Paquete convergente sobre el que se añaden los packs de fútbol (LaLiga o Todo el Fútbol).
Dispositivos en los que se puede ver Movistar Plus:
- Smart TV compatibles (Samsung, LG, Android TV, etc.)
- Decodificador de Movistar conectado al televisor
- Ordenadores (PC y Mac) mediante navegador web
- Teléfonos móviles (Android e iOS) con la app oficial
- Tablets (Android e iOS) con la app oficial
- Algunos dispositivos multimedia/TV Box compatibles (por ejemplo, Android TV, Chromecast, etc.)
FC Barcelona — Real Madrid EN VIVO por LaLiga EA Sports 2026-27: hora, TV y dónde ver
- Fecha: Domingo, 25 de octubre de 2026
- Lugar: Estadio Spotify Camp Nou, Barcelona (España)
- Horario: 15:00 Perú y Colombia / 21:00 España
- Canal TV: LaLiga TV Bar HD
- Streaming: DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+