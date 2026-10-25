El Clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid se juega este domingo 25 de octubre en el Spotify Camp Nou, por la décima jornada de LaLiga 2026/27. El Barça llega como líder invicto, con nueve victorias en nueve partidos, y recibe a un Madrid que necesita ganar para recortar los seis puntos de distancia con su máximo rival. Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO por señal abierta, cable y online desde cualquier plataforma digital.
¿Dónde ver FC Barcelona-Real Madrid EN VIVO por TV gratis y Streaming Online?
El Clásico entre Barcelona y Real Madrid se disputará este domingo 25 de octubre de 2026 en el Spotify Camp Nou, por la jornada 10 de LaLiga. En Perú, la transmisión está anunciada por DSports y DGO desde las 3:00 p. m.; en España, el encuentro comenzará a las 21:00 y se verá por DAZN LaLiga. Barcelona será el equipo local en este enfrentamiento.
|País o territorio
|Hora del partido
|Canal de TV
|Streaming online
|Perú
|3:00 p. m.
|DSports
|DGO.
|Colombia
|3:00 p. m.
|DSports
|DGO.
|Ecuador
|3:00 p. m., territorio continental
|DSports
|DGO.
|Venezuela
|4:00 p. m.
|DSports
|DGO.
|Argentina
|5:00 p. m.
|DSports
|DGO.
|Chile
|5:00 p. m., Chile continental
|DSports
|DGO; también se anunció acceso mediante Paramount+ con credenciales de cliente de DIRECTV.
|Uruguay
|5:00 p. m.
|DSports
|DGO.
|México
|2:00 p. m., centro de México
|Sky Sports; disponible mediante Sky e izzi según el paquete contratado
|Sky+.
|Estados Unidos
|4:00 p. m. Este / 3:00 p. m. Centro / 1:00 p. m. Pacífico
|ABC, en inglés; ESPN Deportes, en español
|ESPN+; ESPN App para suscriptores del plan ESPN Unlimited.
|España
|21:00, península / 20:00, Canarias
|DAZN LaLiga, también mediante paquetes compatibles de Movistar Plus+ y Orange TV
|DAZN y los servicios online de los operadores que incluyan el canal.
- En Perú, Barcelona vs. Real Madrid está programado para las 3:00 p. m. del domingo 25 de octubre. La señal anunciada es DSports, mientras que DGO figura como la alternativa para seguirlo por internet.
- En Argentina, Chile continental y Uruguay, el clásico comenzará a las 17:00 y tendrá transmisión por DSports y DGO. Para el público chileno también se informó una vía de acceso mediante Paramount+, utilizando las credenciales de cliente de DIRECTV.
- En México, el partido arrancará a las 14:00, tiempo del centro del país. La transmisión está anunciada por Sky Sports, con disponibilidad mediante Sky e izzi según la contratación del usuario; Sky+ aparece como la alternativa online.
- En Estados Unidos, el inicio está previsto para las 4:00 p. m. del Este, las 3:00 p. m. del Centro y la 1:00 p. m. del Pacífico. ABC ofrecerá el encuentro en inglés y ESPN Deportes lo emitirá en español.
- En España, Barcelona y Real Madrid se enfrentarán a las 21:00, hora peninsular, con emisión por DAZN LaLiga. También podrán seguirlo los clientes de Movistar Plus+ y Orange TV que tengan contratado un paquete que incluya ese canal.
Alineaciones posibles de FC Barcelona y Real Madrid
- FC Barcelona: Joan García; Xavi Espart, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Rodri, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Anthony Gordon y Raphinha
- Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Arda Güler, Valverde, Bellingham; Diomande y Mbappé