Consulta cómo ver por TV y dónde seguir FC Barcelona - Real Madrid EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE HOY 25 de octubre. (Foto: Composición Depor)
Consulta cómo ver por TV y dónde seguir FC Barcelona - Real Madrid EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE HOY 25 de octubre. (Foto: Composición Depor)

El Clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid se juega este domingo 25 de octubre en el Spotify Camp Nou, por la décima jornada de LaLiga 2026/27. El Barça llega como líder invicto, con nueve victorias en nueve partidos, y recibe a un Madrid que necesita ganar para recortar los seis puntos de distancia con su máximo rival. Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO por señal abierta, cable y online desde cualquier plataforma digital.

¿Dónde ver FC Barcelona-Real Madrid EN VIVO por TV gratis y Streaming Online?

El Clásico entre Barcelona y Real Madrid se disputará este domingo 25 de octubre de 2026 en el Spotify Camp Nou, por la jornada 10 de LaLiga. En Perú, la transmisión está anunciada por DSports y DGO desde las 3:00 p. m.; en España, el encuentro comenzará a las 21:00 y se verá por DAZN LaLiga. Barcelona será el equipo local en este enfrentamiento.

País o territorioHora del partidoCanal de TVStreaming online
Perú3:00 p. m.DSportsDGO.
Colombia3:00 p. m.DSportsDGO.
Ecuador3:00 p. m., territorio continentalDSportsDGO.
Venezuela4:00 p. m.DSportsDGO.
Argentina5:00 p. m.DSportsDGO.
Chile5:00 p. m., Chile continentalDSportsDGO; también se anunció acceso mediante Paramount+ con credenciales de cliente de DIRECTV.
Uruguay5:00 p. m.DSportsDGO.
México2:00 p. m., centro de MéxicoSky Sports; disponible mediante Sky e izzi según el paquete contratadoSky+.
Estados Unidos4:00 p. m. Este / 3:00 p. m. Centro / 1:00 p. m. PacíficoABC, en inglés; ESPN Deportes, en españolESPN+; ESPN App para suscriptores del plan ESPN Unlimited.
España21:00, península / 20:00, CanariasDAZN LaLiga, también mediante paquetes compatibles de Movistar Plus+ y Orange TVDAZN y los servicios online de los operadores que incluyan el canal.
  • En Perú, Barcelona vs. Real Madrid está programado para las 3:00 p. m. del domingo 25 de octubre. La señal anunciada es DSports, mientras que DGO figura como la alternativa para seguirlo por internet.
  • En Argentina, Chile continental y Uruguay, el clásico comenzará a las 17:00 y tendrá transmisión por DSports y DGO. Para el público chileno también se informó una vía de acceso mediante Paramount+, utilizando las credenciales de cliente de DIRECTV.
  • En México, el partido arrancará a las 14:00, tiempo del centro del país. La transmisión está anunciada por Sky Sports, con disponibilidad mediante Sky e izzi según la contratación del usuario; Sky+ aparece como la alternativa online.
  • En Estados Unidos, el inicio está previsto para las 4:00 p. m. del Este, las 3:00 p. m. del Centro y la 1:00 p. m. del Pacífico. ABC ofrecerá el encuentro en inglés y ESPN Deportes lo emitirá en español.
  • En España, Barcelona y Real Madrid se enfrentarán a las 21:00, hora peninsular, con emisión por DAZN LaLiga. También podrán seguirlo los clientes de Movistar Plus+ y Orange TV que tengan contratado un paquete que incluya ese canal.

Alineaciones posibles de FC Barcelona y Real Madrid

- FC Barcelona: Joan García; Xavi Espart, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Rodri, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Anthony Gordon y Raphinha

- Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Arda Güler, Valverde, Bellingham; Diomande y Mbappé

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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