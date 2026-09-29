La Selección Mexicana juega ante Perú en Nueva Jersey, en un amistoso clave del MexTour 2026, este martes 29 de septiembre a partir de las 19:00 horas (CDMX), 20:00 horas en Perú/Ecuador/Colombia, en el Sports Illustrated Stadium – Harrison, Nueva Jersey, válido por una fecha más de amistosos FIFA . ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE? Te comparto la lista de canales de televisión por señal abierta, cable y streaming online por país para seguir la cobertura desde diferentes plataformas digitales.

A través del MexTour, el Tri ha fortalecido su vínculo con una de las comunidades mexicanas más numerosas y apasionadas del país, convirtiendo cada partido en una cita de alto impacto deportivo, comercial y mediático. La cercanía con East Rutherford —ciudad de Nueva Jersey en la que México ya disputó 13 encuentros— refuerza el peso histórico de la zona antes de este nuevo compromiso en Harrison.

El contexto demográfico también eleva la relevancia del México vs. Perú. Nueva Jersey concentra una importante comunidad peruana en Estados Unidos, mientras que Harrison y sus alrededores destacan por su amplia presencia latina. El resultado es un escenario con condiciones ideales para reunir a dos aficiones identificadas con sus selecciones, proyectar un ambiente de gran convocatoria y darle una dimensión especial al partido.

¿Dónde ver México-Perú EN VIVO GRATIS por TV y Streaming Online por fecha FIFA?

México vs. Perú se juega el martes 29 de septiembre de 2026 en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey. El inicio está previsto para las 19:00 en México (centro) y las 20:00 en Perú; hay alternativas confirmadas de TV abierta, paga y streaming según el territorio.

País / territorio Hora local TV abierta TV de paga Streaming online México 19:00 Canal 5, Azteca 7 TUDN Amazon Prime Video, Claro Sports Premium, ViX Premium; App/portal de TV Azteca Perú 20:00 América TV: canal 4 y 704 HD — América tvGO Estados Unidos 20:00 ET / 17:00 PT Univision TUDN ViX, TUDN.com y app de TUDN Resto de Latinoamérica Según huso horario Sin señal regional confirmada en la información revisada Sin señal regional confirmada Revisar disponibilidad y geobloqueo de ViX, Prime Video y Claro Sports según el país

La emisión mexicana estará disponible en Canal 5 y Azteca 7 por TV abierta, con TUDN como opción de televisión de paga. En digital, las alternativas reportadas incluyen Prime Video, Claro Sports Premium y ViX Premium; la disponibilidad exacta puede depender de la suscripción y del territorio.

En Perú, la señal confirmada es América TV, tanto en su canal 4 de señal abierta como en 704 HD, mientras que la plataforma oficial para verlo online es América tvGO.

Para Estados Unidos, TUDN informa transmisión televisiva por Univision y TUDN, además de acceso digital mediante tudn.com, la app de TUDN y ViX.

¿A qué hora juega México-Perú EN VIVO HOY 29 de septiembre en Nueva Jersey?

México vs. Perú se juega el martes 29 de septiembre de 2026 en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey. El pitazo inicial está fijado para las 19:00 horas del centro de México, equivalentes a las 20:00 en Perú y 21:00 en la costa este de Estados Unidos.

País o zona Hora del partido Día México (centro: CDMX) 19:00 Martes 29 de septiembre México (Pacífico) 17:00 Martes 29 de septiembre Perú 20:00 Martes 29 de septiembre Colombia 20:00 Martes 29 de septiembre Ecuador 20:00 Martes 29 de septiembre Estados Unidos (Este: Nueva York, Miami) 21:00 Martes 29 de septiembre Estados Unidos (Centro: Chicago, Dallas) 20:00 Martes 29 de septiembre Estados Unidos (Montaña: Denver) 19:00 Martes 29 de septiembre Estados Unidos (Pacífico: Los Ángeles, Las Vegas) 18:00 Martes 29 de septiembre Venezuela 21:00 Martes 29 de septiembre Bolivia 21:00 Martes 29 de septiembre Chile 22:00 Martes 29 de septiembre Paraguay 22:00 Martes 29 de septiembre Argentina 22:00 Martes 29 de septiembre Uruguay 22:00 Martes 29 de septiembre Brasil (Brasilia, São Paulo, Río) 22:00 Martes 29 de septiembre España peninsular 03:00 Miércoles 30 de septiembre

México y Perú miden fuerzas en un partido amistoso internacional en el marco de la fecha FIFA. El encuentro se desarrollará este martes 29 de septiembre en el Sports Illustrated Stadium, ubicado en Harrison, Nueva Jersey. La transmisión del juego para el público mexicano se realizará en vivo, gratis, online y en directo por el Canal 5 de Televisa Deportes y el Canal 7 de TV Azteca, ambas en señal abierta. (VIDEO DE X: @miseleccionmx)