Ecuador vs. Estados Unidos se medirán este viernes 10 de octubre en un atractivo amistoso internacional por fecha FIFA, que servirá como preparación para ambas selecciones con miras al Mundial 2026. El duelo se disputará en el Q2 Stadium de Austin, Texas, desde las 7:30 p.m. hora peruana (mismo horario en Ecuador). ¿A qué hora juegan? ¿Dónde verlo EN VIVO? Aquí te contamos todos los detalles. Recuerda no buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata.

La selección ecuatoriana llega a este encuentro tras cerrar las Eliminatorias Sudamericanas con una victoria 1-0 sobre Argentina, resultado que consolidó su clasificación y reafirmó su buen momento futbolístico. Bajo la conducción de Sebastián Beccacece, la ‘Tri’ apuesta por mantener su estilo agresivo, con presión alta y solidez defensiva, pilares que marcaron su campaña rumbo al torneo de 2026.

Beccacece utilizará este amistoso para probar variantes y dar rodaje a jugadores que podrían completar la lista definitiva para el Mundial. Figuras como Enner Valencia, Gonzalo Plata, Pervis Estupiñán y Willian Pacho lideran el plantel, mientras que jóvenes como Nilson Angulo y Pedro Vite buscan ganarse un lugar en el once titular. “Queremos seguir evolucionando sin perder la intensidad que nos caracteriza”, señaló el DT argentino en conferencia.

Por su parte, Estados Unidos también atraviesa una etapa de ajustes bajo el mando de Mauricio Pochettino, quien asumió recientemente la dirección técnica. El estratega argentino elogió a su rival en la previa: “Ecuador es una selección fuerte, con jugadores de gran nivel. Este tipo de partidos nos sirven para medirnos ante los mejores”, expresó el exentrenador del PSG.

Los norteamericanos vienen de dos amistosos ante selecciones asiáticas: una derrota 2-0 ante Corea del Sur y una victoria 2-0 frente a Japón. Pochettino busca consolidar su idea de juego basada en posesión y presión ofensiva, con jugadores clave como Christian Pulisic, Tyler Adams y Alejandro Zendejas, quienes serán titulares en el encuentro frente a la ‘Tri’.

Ambas selecciones se han enfrentado en 15 ocasiones, con un historial totalmente equilibrado: cinco triunfos para cada una y cinco empates. En sus duelos oficiales por Copa América, registran una victoria por lado, por lo que este nuevo enfrentamiento promete ser muy parejo. La última vez que se vieron las caras fue en 2019, con triunfo estadounidense por 1-0 en Orlando.

En cuanto a las posibles alineaciones, Ecuador formaría con Hernán Galíndez en el arco; Alan Franco, Willian Pacho y Pervis Estupiñán en defensa; Ángelo Preciado, Pedro Vite, Nilson Angulo y Gonzalo Plata en el medio; mientras que Enner Valencia comandará el ataque. Estados Unidos, en tanto, alinearía con Matt Freese; Tristan Blackmon, Chris Richards, Tim Ream; Alex Freeman, Tyler Adams, Cristian Roldán, Maximilian Arfsten; Alejandro Zendejas, Folarin Balogun y Christian Pulisic.

El partido también tiene un valor agregado para el ranking FIFA, ya que Ecuador buscará sumar puntos y escalar posiciones antes del sorteo de diciembre. Beccacece confía en que este tipo de compromisos le permitirá consolidar una base sólida y competitiva de cara al Mundial que se jugará en suelo norteamericano.

¿Dónde ver Ecuador vs. Estados Unidos?

El choque entre Ecuador vs. Estados Unidos se disputará en el Q2 Stadium de Austin, con transmisión de El canal del Fútbol, Zapping TV, Teleamazonas, Amazon Primer, entre otros. Las acciones iniciarán desde las 7:30 p.m. (hora peruana y ecuatoriana).

¿Qué canales transmiten Ecuador vs. Estados Unidos?

En Ecuador lo transmite: El Canal del Fútbol (ECDF) y Teleamazonas

En Estados Unidos lo transmite: TNT, Fubo Sports, Amazon Prime y Universo.

¿Dónde ver Ecuador vs. Estados Unidos en Ecuador?

El partido de Ecuador vs. Estados Unidos en vivo en Ecuador, por amistoso FIFA, será transmitido por El Canal del Fútbol (ECDF), Zapping TV y Teleamazonas para todo el país ecuatoriano.

¿Dónde ver Ecuador vs. Estados Unidos en Estados Unidos?

El compromiso Ecuador vs. Estados Unidos en vivo en Estados Unidos será transmitido por TNT, Fubo Sports. También se podrá ver por Amazon Prime y Universo.

