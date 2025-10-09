La Selección Peruana afronta una etapa de cambios, decisiones y rostros nuevos. Después de lo sucedido en la última Eliminatoria, donde no fuimos capaces siquiera de soñar por llegar al repechaje intercontinental, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) decidió hacer un borrón y cuenta nueva, designando a Manuel Barreto como entrenador interino tras la salida de Óscar Ibáñez. Así pues, a horas del amistoso frente a Chile en La Florida (Santiago), hay un nombre que estará bajo la lupa de todos: Felipe Chávez.

El mediocampista de 18 años, que pertenece a las divisiones inferiores del Bayern Múnich y que durante la última pretemporada sumó sus primeros minutos con el equipo principal, fue una de las novedades en la lista de Barreto. Y es que esta no es la primera vez que viaja desde Alemania para ser visto en la Videna, ya que el año pasado tuvo algunos partidos con la Sub-20.

Sin embargo, José Guillermo del Solar decidió no tomarlo en cuenta para el Sudamericano de este año en Venezuela, considerando que habían otros elementos con mejor presente que él. Así pues, cuando se pensaba que esto podría dificultar una nueva citación, desde la FPF retomaron contacto con su entorno y le avisaron que sería llamado por Manuel Barreto.

Chávez ha sumado sus primeros entrenamientos con el seleccionado absoluto y, de momento, todo hace indicar que las sensaciones son más que positivas. Pese a sus 18 años, muestra mucha madurez a raíz de su formación en Alemania y, según la alineación que paró Barreto en la sesión de la tarde de ayer, viene ganando espacio para ser inicialista contra Chile.

Felipe Chávez ya jugó por la Sub-17 y Sub-20 de la Selección Peruana en amistosos. (Foto: ITEA Sports)

Lo del miércoles solo fue un primer ensayo, pero ya es un mensaje que, si no arranca, es posible que sea una pieza de recambio fija. A la espera de que este jueves tengamos más novedades, la ‘Muñeca’ paró esta oncena: Diego Romero; César Inga, Miguel Araujo, Ánderson Santamaría, Marcos López; Jairo Concha, Erick Noriega, Felipe Chávez; Joao Grimaldo, Kenji Cabrera y Juan Pablo Goicochea.

¿Qué números respaldan la posible titularidad de ‘Pippo’? Además del amistoso de pretemporada que jugó con el primer equipo del Bayern Múnich –fue un 2-1 sobre el Grasshoppers–, el volante nacido en Aichach (Baviera) lleva ocho encuentros por la Regionalliga y dos por la UEFA Youth League –la Champions League juvenil–, en donde ha marcado tres goles y ha servido dos asistencias.

Pese a que no ha vuelto a ser considerado por Vincent Kompany para algún encuentro de la Bundesliga o Copa de Alemania, se sabe que en la interna del club bávaro hay buenas referencias sobre él. En ese sentido, esta primera convocatoria con la Selección Peruana absoluta le suma puntos, a la espera de que pueda consolidarse en el fútbol alemán y continúe con su ascendente carrera.

Fabián Chávez, hermano y representante de Felipe, dejó muy en claro el objetivo del mediocampista en esta convocatoria: “Felipe hará todo lo que está en sus posibilidades para aprovechar esa oportunidad. Después, las decisiones las toma el comando técnico”, sostuvo en Infobae. Este solo es el comienzo; veremos si Barreto vuelve a llamarlo en noviembre, para los próximos amistosos contra Rusia y Chile.

Felipe Chávez jugó con el primer equipo del Bayern Múnich durante la última pretemporada. (Foto: Getty Images)

¿A qué hora juegan Perú vs. Chile?

El encuentro entre Perú vs. Chile está programado para este viernes 10 de octubre desde las 6:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 8:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 7:00 p.m.; en México a las 5:00 p.m.; y en España a la 1:00 a.m. del sábado 11.

¿En qué canales ver Perú vs. Chile?

El partido entre Perú vs. Chile se disputará en el Estadio Bicentenario de la Florida en Santiago, con la transmisión de Movistar Deportes, disponible en los canales 003 y 703 HD de Movistar, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App. En señal abierta de Perú, se podrá seguir el duelo por América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9), mientras que desde Chile a través Chilevisión (CHV), su versión digital por MICHV y vía Disney Plus (ESPN). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

