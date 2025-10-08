Chile anunció la baja de uno de sus jugadores para el partido ante Perú. (Foto: La Roja)
A pocos días del partido amistoso de Perú vs. Chile, desde ‘La Roja’ dieron a conocer su primera baja: Lucas Assadi. El delantero de 21 años es uno de los ‘abanderados’ del recambio generacional en el cuadro sureño, pero problemas de salud lo alejaron del choque ante La Bicolor. En su reemplazo, se integrará Lautaro Millán, quien viene de disputar el Mundial Sub-20.

