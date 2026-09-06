FC Barcelona visita a Valencia en el Estadio Mestalla por la fecha 4 de LaLiga 2026/27. El esperado duelo del fútbol español se juega este domingo 6 de septiembre y enfrentará a dos equipos históricos en uno de los escenarios más emblemáticos del campeonato: comenzará a las 11:15 en Argentina y Uruguay, 10:15 en Chile, y 9:15 en Colombia, Perú y Ecuador. Si te encuentras en alguna parte de Estados Unidos, podrás seguir el partido EN VIVO y EN DIRECTO a través de sus plataformas digitales.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO, el partido FC Barcelona vs. Valencia CF en Estados Unidos?

El partido Valencia vs. Barcelona se juega este domingo 6 de septiembre por la jornada 4 de LaLiga, desde las 10:15 a. m. ET (9:15 a. m. CT; 8:15 a. m. MT; 7:15 a. m. PT). En Estados Unidos estará disponible tanto por ESPN Deportes como por streaming mediante ESPN Select.

OpciónCómo verloQué necesitasIdioma / señal
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Valencia CF vs. FC Barcelona
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  • Para ver el partido por streaming de la forma más simple: contrata ESPN Select y entra a la app o sitio de ESPN. El encuentro está listado como transmisión de ESPN Deportes/ESPN+, por lo que la vía ESPN+ incluida dentro de ESPN Select es la opción digital más directa.
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¿A qué hora ver FC Barcelona - Valencia CF EN VIVO HOY 6 de septiembre?

Huso horarioInicio
Este (ET)10:15 a. m.
Central (CT)9:15 a. m.
Montaña (MT)8:15 a. m.
Pacífico (PT)7:15 a. m.

Datos clave: horario, TV y dónde ver FC Barcelona vs. Valencia EN VIVO por LaLiga

  • Fecha: Domingo 6 de septiembre de 2026
  • Partido: FC Barcelona vs. Valencia CF por la jornada 4 de LaLiga 2026-2027
  • Hora: desde las 10:15 a. m. ET (9:15 a. m. CT; 8:15 a. m. MT; 7:15 a. m. PT)
  • TV: ESPN Deportes
  • Streaming: ESPN Select
  • Estadio: Mestalla
  • Ciudad: Valencia
  • País: España
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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