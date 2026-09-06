FC Barcelona visita a Valencia en el Estadio Mestalla por la fecha 4 de LaLiga 2026/27. El esperado duelo del fútbol español se juega este domingo 6 de septiembre y enfrentará a dos equipos históricos en uno de los escenarios más emblemáticos del campeonato: comenzará a las 11:15 en Argentina y Uruguay, 10:15 en Chile, y 9:15 en Colombia, Perú y Ecuador. Si te encuentras en alguna parte de Estados Unidos, podrás seguir el partido EN VIVO y EN DIRECTO a través de sus plataformas digitales.
¿Cómo ver ESPN EN VIVO, el partido FC Barcelona vs. Valencia CF en Estados Unidos?
El partido Valencia vs. Barcelona se juega este domingo 6 de septiembre por la jornada 4 de LaLiga, desde las 10:15 a. m. ET (9:15 a. m. CT; 8:15 a. m. MT; 7:15 a. m. PT). En Estados Unidos estará disponible tanto por ESPN Deportes como por streaming mediante ESPN Select.
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Valencia CF vs. FC Barcelona
en la sección de ESPN+
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- Para ver el partido por streaming de la forma más simple: contrata ESPN Select y entra a la app o sitio de ESPN. El encuentro está listado como transmisión de ESPN Deportes/ESPN+, por lo que la vía ESPN+ incluida dentro de ESPN Select es la opción digital más directa.
- Para verlo con relato en español en un canal de TV: necesitas ESPN Deportes mediante un proveedor de cable, satélite o TV en vivo por internet. Si ya cuentas con un paquete que lo incluya, también podrás ingresar con esas credenciales en la aplicación de ESPN.plus.
- No confundir ESPN Select con ESPN Deportes: ESPN Select da acceso al contenido de ESPN+, incluido LaLiga, pero por sí solo no desbloquea la señal lineal completa de ESPN Deportes. Para ver ESPN Deportes dentro de la app sin un proveedor tradicional, se requiere ESPN Unlimited.
¿A qué hora ver FC Barcelona - Valencia CF EN VIVO HOY 6 de septiembre?
|Huso horario
|Inicio
|Este (ET)
|10:15 a. m.
|Central (CT)
|9:15 a. m.
|Montaña (MT)
|8:15 a. m.
|Pacífico (PT)
|7:15 a. m.
Datos clave: horario, TV y dónde ver FC Barcelona vs. Valencia EN VIVO por LaLiga
- Fecha: Domingo 6 de septiembre de 2026
- Partido: FC Barcelona vs. Valencia CF por la jornada 4 de LaLiga 2026-2027
- Hora: desde las 10:15 a. m. ET (9:15 a. m. CT; 8:15 a. m. MT; 7:15 a. m. PT)
- TV: ESPN Deportes
- Streaming: ESPN Select
- Estadio: Mestalla
- Ciudad: Valencia
- País: España