Estamos a menos de un mes del Mundial 2026 y arranca la última jornada de amistosos preparatorios para este torneo. México, que busca convencer a sus hinchas antes de la cita mundialista, sostendrá un atractivo amistoso ante su similar de Ghana, que espera estar a la altura. Revisa todos los detalles para que no te pierdas este partido a disputarse en el Estadio Cuauhtémoc.

México entra en la fase final de su preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026, y este viernes 22 de mayo tendrá una prueba de fuego de alta intensidad. El Estadio Cuauhtémoc, en Puebla, será el escenario donde el combinado dirigido por Javier Aguirre medirá fuerzas ante Ghana, que históricamente suele exigir al máximo en el plano físico. Con el torneo mundialista a la vuelta de la esquina, este duelo de preparación representa una de las últimas oportunidades reales para llenarle los ojos al DT.

El panorama luce sumamente favorable para el conjunto azteca, que llega cobijado por su afición y con una racha positiva de resultados bajo la gestión de Aguirre, priorizando el orden defensivo y la contundencia. Por su parte, las ‘Estrellas Negras’ de Ghana atraviesan un proceso de reconstrucción y llegan a tierras poblanas con notables ausencias en su plantilla estelar, apostando por una base de jóvenes talentos que militan en Europa y figuras de su liga local.

Para este compromiso, el ‘Vasco’ Aguirre planea mandar a la cancha una alineación sumamente competitiva, combinando la jerarquía europea con la juventud que pide pista de manera urgente en el once titular. La probable alineación de México arrancaría con Raúl Rangel en la portería; una línea defensiva conformada por Jorge Sánchez, César Montes, Israel Reyes y Jesús Gallardo; el mediocampo estaría comandado por el equilibrio de Erik Lira, acompañado por Brian Gutiérrez y Gilberto Mora; mientras que el ataque quedaría bajo la responsabilidad de Alexis Vega, Roberto Alvarado y Armando González.

En el rival, el DT del cuadro africano busca reajustar sus piezas para contrarrestar el dominio local y hacer daño. La alineación probable de Ghana para saltar al césped del Cuauhtémoc estaría integrada por Solomon Agbasi bajo los tres palos; David Oduro, Oscar Oppong, Nathaniel Adjei y Razak Simpson en la zona defensiva; un bloque medular con Joseph Opoku, Majeed Ashimeru, Jesurun Rak-Sakyi y Salim Adams; dejando en la punta del ataque a la dupla ofensiva compuesta por Ibrahim Osman y Jerry Afriyie.

La Selección de México espera dar la talla en sus últimos amistosos previos al Mundial. (Foto: FMF)

México vs. Ghana: horarios del partido





México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 11:00 p.m.

11:00 p.m. España: 4:00 a.m.

México vs. Ghana: canales de TV

El encuentro entre México vs. Ghana se disputará en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Desde México, el choque se transmitirá a través de las señales de TUDN, TV Azteca, Azteca 7, Canal 5 y ViX Premium. No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, ya que esta es una señal pirata. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

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