De un momento a otro, Arley Rodríguez volvió a su natal Colombia junto a su familia y dejó FC Cajamarca, club donde venía teniendo continuidad y tuvo un buen arranque en el Torneo Apertura. Sin comunicado de por medio, el hermetismo se mantuvo hasta hoy, cuando el mismo futbolista confesó los motivos de su sorpresiva salida e incluso denunció a la directiva azul y oro por obligarlo a renunciar. Además, confesó que mantiene contacto con Hernán Barcos y que no le sorprende que vaya a dejar el equipo para el Torneo Clausura.

En diálogo con Hablemos de MAX, el delantero colombiano aseguró que la agradeció al ‘Pirata’ por haberle dado la oportunidad de volver al fútbol peruano luego de su recordado paso por Alianza Lima. “Sí, hablo con Hernán (Barcos) a diario. Le agradecí por la oportunidad porque parecía un proyecto serio y bonito. La verdad, fui muy ilusionado. Es más, el inicio del torneo me fue muy bien, pude convertir”, declaró el ‘cafetero’.

Acto seguido, confesó que no le sorprende que Hernán Barcos haya declarado que es muy probable que se vaya del club para el Torneo Clausura e hizo una dura confesión. “Hubo un momento que amenazaron a Almirón, a ‘Richie’ Lagos, a Pablo Míguez. Le mandaban fotos de las familias, le mandaban revólveres, le mandaban cosas sin sentido y nosotros decíamos eso que es un club que no tiene hinchada, por decirlo así, fuerte”, agregó Arley.

De hecho, descubrieron que fueron los mismos directivos cajamarquinos. “Los muchachos hicieron su denuncia en la fiscalía y al final descubrimos que era la directiva para hacerlos rescindir y no cobrar nada. Hubo un momento en que ellos no jugaron por ese tema. Al final el directivo dijo que estaba muy estresado, que lo disculparan, no volvió a dar más la cara. No sé cuántos pagos hicieron completos, en todos los pagos hacían unos descuentos muy grandes en el cual se excusaban de que no tenían dinero, que estaban en crisis”, señaló.

Arley Rodríguez acabó su etapa en el cuadro cajamarquino con dos goles y una asistencia en 8 partidos. (FOTO: FC Cajamarca)

Por dicho motivo, Arley Rodríguez decidió abandonar el club cajamarquino. “La decisión la venía pensando, se me hace raro que no haya salido todavía un comunicado del club, no sé de pronto si estarán ocultando algo. Ellos deciden hacerme un despido, según ellos la causa fue un alegato que tuve con el ‘profe’ (Ayala) en el partido con Los Chankas. Hay cámaras, son cosas normales del fútbol. Pero yo creo que la base de todo es que no accedí al descuento de un 30% de sueldo que ellos pedían en su momento”, confesó.

Finalmente, el colombiano señaló que el problema de sueldos comenzó con otros compañeros a principios de año. “El tema de Nilson Loyola, Paico y Páucar fue igual. Al final Loyola se fue porque no quiso el descuento de sueldo. Paico y Páucar pudieron llegar a un acuerdo y reducirlo, porque sino iban a salir del plantel. La excusa fue que un día el presidente fue a ver el entrenamiento y no les gustó cómo entrenaron y esa era la excusa para rescindirles el contrato”, apuntó el delantero.

“Los muchachos le dijeron que estaba bien, que al final el equipo es de él y lo puede hacer, pero que tenían que pagarle el resto del contrato. El presidente respondió que solo iba a pagarles hasta el día trabajado, que se le salía del presupuesto. Eso fue al inicio, no habíamos hecho todavía la presentación del equipo. El plantel ahí se paró y dijo que si ellos no iban a ser parte del equipo, el equipo no iba a salir a la presentación”, contó para finalizar el tema.

Arley Rodríguez se encuentra de vacaciones en su natal Colombia y no descarta volver al fútbol peruano. De hecho, confesó que hinchas de Alianza Lima le escriben seguido y le piden que vuelva. De todos modos, como agente libre puede firmar por cualquier equipo de cara al Torneo Clausura o dependerá de él si ve otros horizontes. Hasta el momento FC Cajamarca no se ha pronunciado con respecto a estas declaraciones ni sobre su salida.

Arley Rodríguez llegó a Alianza Lima en 2021 tras su paso por Carlos A. Mannucci. (Foto: @ClubALoficial)

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