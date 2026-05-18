La selección de Uruguay, como ya es una costumbre, clasificó al próximo Mundial de Fútbol que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá. Los dirigidos por Marcelo Bielsa buscarán meterse entre los mejores de la competición de la mano de su capitán y figura Ernesto Valverde, polifuncional futbolista del Real Madrid.
Existe gran expectativa en el país charrúa por lo que será la lista definitiva de convocados. Si bien no se difundido de manera oficial la pre-lista de jugadores seleccionados por el experimentado entrenador argentino, muchos nombres salen casi de memoria.
En las últimas horas se confirmó, por ejemplo, que los futbolistas Sebastián Cáceres, Rodrigo Zalazar, Brian Rodríguez y Facundo Pellistri, ya se encuentran en el complejo de la selección entrenando, luego de acabar la competencia en las ligas donde juegan con sus equipos.
Cabe precisar que la fecha límite en FIFA para presentar la lista de futbolistas convocados a las selecciones clasificadas al Mundial es el próximo domingo 31 de mayo.
Uruguay sumó 28 puntos en las Eliminatorias sudamericanas, mismo puntaje que Colombia, Brasil y Paraguay en una de las ediciones más parejas. Fue un torneo que se definió en las últimas jornadas.
Como se recuerda, Uruguay integra el Grupo H de la competición junto a las selecciones de Cabo Verde, Arabia Saudita y una de las favoritas para ganar el Mundial: España.
Según información del diario El País de Uruguay, no se realizará un evento de despedida, pero se maneja la información de que se hará una práctica con las tribunas abiertas para el público, antes de que la selección charrúa viaje a su centro de concentración.
Fixture de Uruguay en el Mundial
- Fecha 1: Lunes 15 de junio 2026, 5:00 p.m. (Hora peruana) - Arabia Saudí vs. Uruguay (Estadio Miami).
- Fecha 2: Domingo 21 de junio 2026, 5:00 p.m. (Hora peruana) - Uruguay vs. Cabo Verde (Estadio Miami).
- Fecha 3: Viernes 26 de junio 2026, 7:00 p.m. (Hora peruana) - Uruguay vs. España (Estadio Guadalajara)
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