El FC Barcelona inicia la defensa de su corona en la Supercopa de España 2026 este miércoles frente al Athletic Club en Arabia Saudita. Si te preguntas a qué hora juega y qué canal transmite este partidazo, la cita es a las 2:00 p.m. ET / 11:00 a.m. PT en Estados Unidos a través de ESPN2 y ESPN Deportes. Por su parte, en México podrás disfrutarlo EN VIVO exclusivamente por Sky Sports y su plataforma Sky Plus a partir de las 13:00 horas (Tiempo del Centro de CDMX). No te pierdas el debut de los dirigidos por Hansi Flick en este torneo corto que define al primer campeón del año en una batalla táctica de noventa minutos.

Los culés llegan imparables tras ocho victorias consecutivas, incluyendo un triunfo épico en el derbi catalán que los mantiene como líderes sólidos de LaLiga. Con Joan García brillando bajo los tres palos y una ventaja de cuatro puntos sobre el Real Madrid, el equipo blaugrana busca repetir el contundente 4-0 que le propinó al Athletic en noviembre. El ganador de este cruce se medirá en la gran final al vencedor del derbi madrileño. Es la oportunidad perfecta para que el Barça demuestre su jerarquía actual y asegure su boleto al ansiado duelo por el título.

Por otro lado, el Athletic Club viaja a territorio saudí con la urgencia de romper una racha de tres partidos sin ganar en el campeonato local. Tras empatar 1-1 ante Osasuna, los “Leones” de Bilbao intentarán dar la sorpresa y vengar la goleada sufrida recientemente en el Camp Nou. Actualmente octavos en la tabla, el torneo de eliminación directa representa su camino más corto hacia un trofeo de prestigio internacional. Sigue todos los pormenores y el resultado en directo de esta semifinal histórica donde los vascos buscarán frenar el ritmo vertiginoso del ataque culé.

¿A qué hora juega FC Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO desde México, USA y España?

Sin duda alguna, FC Barcelona vs. Athletic Club por la semifinal de la Supercopa de España es uno de los partidos que más interés genera a nivel mundial. Con millones de fanáticos alrededor del planeta, aquí te dejo con el horario de inicio en México, Estados Unidos y España. Atento a la programación local para que puedas seguir el minuto a minuto de este enfrentamiento.

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO desde México, USA y España?

Desde opciones en TV abierta, como en señal de paga y vía streaming, aquí te dejo con los canales de TV que van a transmitir el partido de FC Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO y EN DIRECTO por las semifinales de la Supercopa de España 2026 desde el territorio ibérico, así como México y Estados Unidos.

Canales de TV en España: Movistar+ y Movistar Liga de Campeones

Movistar+ y Movistar Liga de Campeones Canales de TV en México: Sky Sports y Sky+

Sky Sports y Sky+ Canales de TV en USA: ESPN2, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App

FC Barcelona vs. Athletic Club: posibles alineaciones

FC Barcelona: Joan García Pons; Alejandro Baldé, Pau Cubarsí, Jules Koundé; Frenkie de Jong, Eric García; Marcus Rashford, Raphinha, Lamine Yamal; Ferran Torres.

Joan García Pons; Alejandro Baldé, Pau Cubarsí, Jules Koundé; Frenkie de Jong, Eric García; Marcus Rashford, Raphinha, Lamine Yamal; Ferran Torres. Athletic Club: Unai Simón; Adama Boiro, Aitor Paredes, Dani Vivian, Andoni Gorosabel; Mikel Jauregizar, Iñigo Ruiz de Galarreta; Nico Williams, Oihan Sancet, Iñaki Williams; Gorka Guruzeta.