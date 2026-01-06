¿Quieres mirar un gran partido? Este miércoles 7 de enero podrás hacerlo, ya que ese día, desde las 8:00 pm en España, 2:00 pm ET y 1:00 pm en CDMX, medirán fuerzas el FC Barcelona y el Athletic Club por la semifinal de la Supercopa de España 2026. El escenario del vibrante encuentro será el King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita. Si te encuentras en México, podrás ver el duelo EN VIVO y EN DIRECTO vía SKY Sports. En las siguientes líneas te explicaré cómo seguir el compromiso por dicha señal.

Pero antes de ir de lleno a lo que motivó la creación de esta nota es importante que tengas en cuenta que el cuadro azulgrana llega al enfrentamiento tras haber vencido 2-0 al Espanyol por la Fecha 18 de LaLiga. El Athletic, en tanto, igualó 1-1 con el Osasuna por la misma competición. Para ser más exactos, rescató un empate. Es por eso que irá con todo ante su nuevo rival, que buscará aumentar su racha de victorias.

El FC Barcelona vs. Athletic Club por la Supercopa de España 2026 es uno de los partidos imperdibles de este miércoles 7 de enero. (Foto: Composición Depor)

¿Cómo ver EN VIVO el FC Barcelona vs. Athletic Club por la Supercopa de España 2026 vía SKY Sports en México?

En México podrás ver el FC Barcelona vs. Athletic Club por la Supercopa de España 2026 a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos. Los suscriptores podrán disfrutar de los partidos de LaLiga (desde el inicio hasta el final) en alta definición.

¿Cómo ver EN VIVO el FC Barcelona vs. Athletic Club por la Supercopa de España 2026 vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el FC Barcelona vs. Athletic Club por la Supercopa de España 2026 desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

Recuerda que también puedes acceder desde un navegador web en tu computadora, ya que SKY Plus permite la visualización vía escritorio.